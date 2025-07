Incendii Grecia 2025. Ce insule sunt afectate în luna iulie

Mai multe incendii de proporții au lovit Grecia în iulie 2025, afectând în special insula Creta, unde peste 5.000 de oameni, inclusiv localnici și turiști, au fost evacuaţi după ce flăcările au izbucnit în apropiere de Ierapetra și au mistuit locuințe, hoteluri și păduri. Incendii violente s-au aprins şi în regiuni de pe insulele Kythera, Halkidiki, Rodos, Santorini şi Thasos. Flăcări uriaşe au provocat panică şi în Rafina, lângă Atena, forțând evacuări de urgență, însă, cele mai grave consecințe s-au înregistrat în sud-estul Cretei, unde autoritățile au mobilizat peste 230 de pompieri, 46 de mașini cisternă și 10 elicoptere pentru stingere.

Bijuteria Mării Mediterane, aşa cum mai este cunoscută insula Creta, a fost cuprinsă de mai multe incendii de vegetaţie luna aceasta. De altfel, ea este o destinaţie de vacanţă preferată de mulţi români.

În cazul celor care îşi anulează concediul programat pe Insula lui Zeus, în lipsa unei interdicții oficiale de călătorie, este puțin probabil ca aceştia să primească rambursare sau compensații, întrucât acest lucru este considerat o "renunțare voluntară la călătorie".

?GREECE ??| #CreteFire : Greek firefighters are on the front lines of a wildfire raging on the popular holiday destination of #Crete island. Acres of forest are burned, homes are threatened. Residents and tourists from at least four settlements on the island have been evacuated. pic.twitter.com/k7MgrKyc9z