Cum şi ce să mănânci pentru a preveni cancerul. "Ele au un risc crescut de neoplasme colorectale"

Femeie care îşi pregătește un smoothie detox acasă. foto: Getty Images.com / Viktoriya Skorikova

Consumul alimentelor poate influența semnificativ riscul de cancer, atât în prevenție, cât și în tratament, atrage atenția oncologul Mara Jidveian Popescu. Medicul a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, principalele mituri legate de dietă și apariția bolilor oncologice și oferă recomandări bazate pe studii și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Carnea roșie și mezelurile procesate, asociate cu risc crescut

„Studiile arată că persoanele care consumă cantități mari de carne roșie – cum este carnea de vită – mezeluri foarte procesate, vânat sau miel – au un risc crescut de neoplasme colorectale. În plus, consumul de mezeluri foarte sărate este asociat cu un risc mai mare de neoplasm gastric”, explică medicul.

În schimb, carnea albă și peștele nu prezintă riscuri similare. „Carnea albă putem să o mâncăm liniștiți. Chiar e recomandată”, subliniază specialistul.

Mitul dietei vegane

Contrar percepției populare, o dietă vegană nu protejează complet împotriva cancerului. „Ar fi frumos să avem o dietă care să ne protejeze complet de cancer, dar nu este cazul. Ideal este să consumăm o dietă variată”, spune medicul. Acesta recomandă să includem în alimentație șapte alimente diferite pe zi, variind de la o zi la alta, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Dietele restrictive aplicate copiilor pot duce la întârzieri de creștere: „Fiecare tip de aliment are un rol foarte important, atât în protecția împotriva bolilor, cât și în prevenirea unor afecțiuni, inclusiv oncologice.”

Îndulcitorii artificiali și consumul de zahăr

„Nu există studii care să demonstreze că îndulcitorii artificiali cauzează cancer”, precizează medicul. Totuși, recomandarea pentru persoanele fără diabet este să consume o cantitate moderată de glucide, inclusiv zahăr, miere sau fructoză. „Creierul funcționează pe bază de glucoză, iar în perioadele de stres sau de muncă mentală intensă este necesar să îi oferim energie sub formă de dulce”, explică specialistul.

Alimente benefice și recomandări OMS

Pentru protecția pe termen lung, medicul recomandă:

Fructe și legume crude – minimum 500 g/zi pentru antioxidanți și fibre.

Cereale integrale – contribuie la un tranzit intestinal sănătos și reduc timpul de contact al potențialelor substanțe carcinogene cu mucoasa intestinală.

Lactate fermentate – iaurt, brânză fermentată, benefice pentru aportul de calciu și bacteriile probiotice.

Carne albă – furnizează proteine și fier, care se absoarbe mai eficient decât fierul din legume. „Dintr-o bucată de carne absorbim cam aceeași cantitate de fier pe care am absorbi-o din 1,5-2 kg de spanac”, explică medicul.

Alimentația sănătoasă nu garantează lipsa bolii, dar scade semnificativ riscul de cancer și contribuie la îmbunătățirea calității vieții.