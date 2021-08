Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Dieta pentru un bronz perfect

Chiar și în zilele înnorate,expunerea directă la razele UV dăunătoare,inseamna risc de apartitie a arsurilor, leziuni ce pot conduce la cancer de piele în anumite cazuri.

Se vorbeste foarte mult despre beta-caroten ca despre un catalizator al procesului de bronzare.

Beta-carotenul, ca substanta apartine unei familii de compusi numiti carotene sau carotenoide si se gaseste in fructele si legumele de culoare galbena sau rosie. El este transformat in organism in retinol (vitamina A) care este un antioxidant foarte necesar.

Studiile clinice au aratat ca printr-un consum echilibrat de alimente bogate in beta-caroten, organismul poate beneficia de protectie impotriva radicalilor liberi, substante care afecteaza membrane celulara

Aceasta protectie are un nivel mai ridicat atunci cand in organism alaturi de beta-caroten mai exista si vitaminele C si E. Cele mai importante surse alimentare de beta-caroten sunt legumele si fructele de culoare verde , galbena si portocalie: morcov, spanac, salata verde, rosii, broccoli, pepene galben. In general, cantitatea de beta-caroten existenta intr-o planta este direct proportionala cu intensitatea culorii acesteia.

Este adevarat ca anumite alimente dau pielii un ton mai cald, de bronz natural. Pe langa alimentele bogate in carotene, legumele verzi cu frunze cu pigment inchis sunt recunoscute pentru faptul ca îmbunatatesc strălucirea pielii. Iată o listă cu unele dintre alimentele sănătoase care vă pot oferi un bronz foarte real cu expunere moderata la soare:

- Morcovi

- Cartofi dulci

- Ouă

- Lămâi

- Alune de padure

- Spanac

- Ardei gras.

- Dovleac

- Mango

- Brânză dulce de vacă

Suplimentele de beta-caroten, insa trebuie luate numai la recomandarea medicului profilactic sau pentru tratarea unor afectiuni dermale (scleroderma). De asemenea, sensibilitatea pielii la lumina solara poate fi ameliorata atunci cand aportul nutritional de beta caroten este mare.

Aceste suplimente se gasesc fie sub forma de capsule, fie sub forma de gel si trebuie luate cu alimente care sa contina minim 3 grame de lipide pentru a se asigura o absorbtie maxima. Persoanele care consuma mari cantitati de alcool si sunt dependente de nicotina nu trebuie sa suplimenteze beta-caroten intrucat in acest caz excesul de beta-caroten creste riscul de boli cardiovasculare si cancer in aceste persoane.

In afara de scopul terapeutic si profilactic, suplimentele de beta-caroten, care contin si D-biotina, acid pantotenicsi vitamina E, se iau si pentru protejarea pielii si, se pare pentru bronzarea acesteia in siguranta. In aceste suplimente beta-carotenul provine din alga verde Dunaliella salina. Datorita emisiilor de raze ultra-violete, radicalii liberi se formeaza in mod constant insa beta-carotenul blocheaza actiunea acestora si previne deci degenerarea tesutului dermal.

De asemenea este obligatorie aplicarea cremelor protectoare atat inainte cat si dupa expunerea la soare, iar timpul de expunere directa si generala la soare sa fie limitat.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal