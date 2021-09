Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta cu mere

Merele contin o serie de antioxidanți, substanțe ce ajută la neutralizarea radicalilor liberi.

- quercetin

- catehină

- floridzină

- acid clorogenic

Beneficii vasculare ale consumului de mere

Merele conțin pectină, o fibră naturală care se găsește în plante. Cercetări recente efectuate de European Journal of Nutrition au constatat că un consum constant de mere întregi (cu coaja) bogate în pectină a avut un efect de scădere a colesterolului in cazul voluntarilor sănătoși, în comparație cu sucul de mere consumat. Un studiu al Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a arătat, de asemenea, că consumul a aproximativ 75g de mere uscate (aproximativ două mere) a contribuit la reducerea colesterolului la femeile aflate în perioada postmenopauză.

Beneficii metabolice

Merele au un indice glicemic scăzut/mediu in functie de soi, datorită conținutului lor de fibre. Acest lucru, împreună cu conținutul lor ridicat de flavonoizi, poate ajuta la îmbunătățirea sensibilității la insulină, care este importantă atât pentru gestionarea greutății, cât și pentru prevenirea diabetului.

Studiile pe animale au arătat că pectina extrasă din mere poate ajuta la reglarea microbiomului intestinal (bacterii intestinale benefice), care la rândul lor poate ajuta la prevenirea obezității și a altor tulburări inflamatorii. Studiile asupra oamenilor par, de asemenea, promițătoare, dar sunt necesare mai multe cercetări

Beneficii pentru cord

Merele sunt bogate în polifenoli, compuși de protecție a plantelor, dintre care unul este un flavonoid numit quercetin. Cercetările efectuate de American Journal for Clinical Nutrition au constatat că cei cu niveluri mai ridicate de quercetină (în principal prin consumul de mere) au avut un risc mai scăzut de apariție a mai multor boli cronice, inclusiv boli de inimă și chiar astm.

Benefic pentru sănătatea oaselor

Se consideră că aportul de fructe și legume este asociat cu o densitate osoasă mai mare și o sănătate a oaselor mai bună. Rezultatele unui studiu care au avut ca subiecti un esantion de femei sănătoase au sugerat că merele, în special dele rosii, pot reduce la minimum cantitatea de calciu pierdută din organism și, prin urmare, pot îmbunătăți rezistența osoasă.

Asadar, sa introducem ca gustare minim un mar pe zi in dieta zilnica si clar vom fi mai sanatosi.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal