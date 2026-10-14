"Învechite și nepotrivite". Producătorul Tefal a fost somat să renunțe la "substanțele chimice eterne" din tigăile sale

Producătorul Tefal a fost somat să renunțe la "substanțele chimice eterne" din tigăile sale. FOTO: Hepta

Trei organizații de mediu cer companiei Groupe SEB, producătorul tigăilor Tefal, să renunțe la PFAS, așa-numitele "substanțe chimice eterne", din vasele antiaderente. Somația vine în timp ce UE pregătește o nouă lege privind PFAS, așteptată în 2027, scrie Euronews.

Săptămâna trecută, trei organizații de mediu au dat un ultimatum companiei franceze Groupe SEB, care produce vase de gătit. Motivul e legat de folosirea PFAS, substanțe chimice create de om, care rămân în mediu foarte mult timp. De aceea sunt numite și "substanțe chimice eterne".

Groupe SEB deține marca Tefal, care folosește încă PFAS în unele tigăi și cratițe antiaderente.

Organizațiile ClientEarth, Générations Futures și Notre Affaire à Tous spun că modul în care compania tratează aceste substanțe este „depășit și inadecvat” și încalcă legea franceză privind responsabilitatea companiilor. "Nu doar producătorii de PFAS trebuie sancționați, ci și companiile care folosesc aceste substanțe în produsele lor. Ele pot arăta că o piață fără PFAS este posibilă", a declarat pentru Euronews Earth Hélène Duguy, avocată de mediu la ClientEarth.

Groupe SEB a transmis Euronews Earth că va analiza somația și va răspunde, dacă este nevoie, conform legii.

Acuzațiile apar într-un moment important pentru dezbaterea despre PFAS din Uniunea Europeană. Bruxelles-ul este presat să interzică aceste substanțe, în timp ce industria încearcă să obțină cât mai multe excepții.

Ce cer organizațiile de mediu

Cele trei organizații au trimis companiei o somație. Este un pas juridic oficial, care nu duce automat la un proces. Potrivit ClientEarth, cazul poate ajunge însă în instanță dacă Groupe SEB nu se angajează public, în următoarele trei luni, să renunțe treptat la PFAS.

Organizațiile spun că în cel mai recent "plan de vigilență" al companiei, un document cerut de legea franceză, PTFE (politetrafluoroetilena) este descris drept "sigur". Astfel, compania nu recunoaște riscurile acestei substanțe și nu propune măsuri pentru a le reduce.

PTFE este substanța PFAS folosită în vasele Tefal. Groupe SEB susține că "respectă strict reglementările franceze și europene" și că activitatea sa este verificată periodic de autorități.

Sunt sigure tigăile Tefal?

PTFE este cunoscut sub numele comercial de Teflon. Este folosit în multe produse, inclusiv în vasele de gătit, pentru că respinge apa, petele și grăsimea. Spre deosebire de alte PFAS, precum PFOS, posibil cancerigen, și PFOA, cancerigen, PTFE nu a fost legat de cancer. Totuși, substanța i-a adus deja probleme companiei.

În iulie 2025, trei organizații franceze de mediu au dat în judecată Groupe SEB pentru publicitate înșelătoare. Ele au contestat o campanie în care Tefal își prezenta învelișurile antiaderente drept "sigure", minimalizând riscurile PTFE.

"PTFE nu este toxic", a explicat pentru Euronews Earth Hans Peter Arp, profesor de chimia mediului la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie. "Dar modul în care este produs și aruncat poate elibera PFAS toxice." Mai exact, arderea produselor cu PTFE poate elibera substanțe periculoase în mediu.

"Mulți dintre noi avem astfel de produse acasă, inclusiv eu. Poate că nu ne poluăm locuința, dar am putea contribui la poluarea zonei unde a fost fabricat PTFE-ul sau a gropii de gunoi unde va ajunge", spune Arp.

Hélène Duguy susține că exact acest lucru este ignorat de Groupe SEB. "Ca să înțelegi riscurile unei substanțe ca PTFE, trebuie să te uiți la tot drumul ei, de la fabricare până la deșeu", subliniază ea.

Va interzice Europa PFAS?

În ultimii ani, PFAS au fost intens dezbătute în UE. Uniunea a promis că va interzice aceste substanțe în produsele de uz zilnic, cu excepții pentru domenii considerate esențiale, precum apărarea și sănătatea.

Între timp, industria face lobby pentru cât mai multe excepții.

"Este de departe cel mai important dosar de care m-am ocupat în ultimii cinci ani. Reducerea expunerii la PFAS este un obiectiv rezonabil, dar trebuie făcută cât mai echilibrat și proporțional", a declarat pentru AFP lobbyistul Simon Terwagne, de la firma de consultanță Forward Global, care are clienți din industria chimică.

Propunerea oficială este așteptată la începutul lui 2027. Comisia Europeană așteaptă mai întâi raportul final al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), programat pentru decembrie.

Încă din martie 2026, agenția a avertizat că PFAS "reprezintă riscuri tot mai mari pentru oameni și mediu". ECHA a cerut interzicerea lor pe scară largă în UE, cu excepții doar acolo unde nu există alternative.

Pentru vasele de gătit, PTFE are alternative. De exemplu, fonta nu conține PFAS și poate fi folosită pentru tigăi și alte vase. Groupe SEB fabrică deja astfel de produse. De aceea, spune Duguy, compania ar trebui să își pregătească de acum tranziția. "Nu cerem ca SEB să facă asta de mâine. Cerem să planifice tranziția, să se asigure că angajații au un plan B și că există timp de adaptare", explică ea.

La începutul lui 2026, Franța a interzis vânzarea, producția și importul produselor cu substanțe chimice eterne, atunci când există o alternativă. Prima variantă a legii interzicea și cratițele antiaderente, dar prevederea a fost scoasă după un "lobby intens" al producătorului Tefal, potrivit presei.

PFAS, simbolul unei crize de mediu

Nu este prima acțiune a ClientEarth legată de PFAS. La începutul anului, organizația a depus o plângere împotriva Belgiei, acuzând statul că nu face suficient împotriva poluării cu PFAS din țară.

Pentru Duguy, PFAS au devenit un simbol al crizei de mediu din lume. "PFAS arată cum acceptăm pagube colaterale în schimbul profitului pe termen scurt", spune ea.

PFAS au fost create de industria chimică în prima jumătate a secolului XX. Astăzi se găsesc în multe produse, de la unele haine de ploaie la ambalaje alimentare și produse de igienă menstruală. Sunt greu de eliminat din mediu și pot afecta sănătatea. Mari companii precum 3M și DuPont au știut aceste lucruri, dar le-au ascuns ani la rând.

Poluarea cu PFAS este foarte răspândită în Europa. În 2023, investigația internațională The Forever Pollution Project a estimat că pe continent există aproximativ 23.000 de locuri contaminate.

La începutul acestui an, au intrat în vigoare noi reguli europene privind PFAS din apa potabilă. Statele membre trebuie să măsoare nivelul acestor substanțe în apă și să raporteze rezultatele Comisiei Europene. Dacă limitele sunt depășite, statele trebuie să ia măsuri pentru a proteja sănătatea oamenilor și să informeze populația.

Măsura a fost considerată un pas înainte. Experții avertizează însă că ea tratează efectele, nu cauza. Soluția reală, spun ei, ar fi limitarea producției, vânzării și eliberării PFAS în mediu.