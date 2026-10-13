ANM a emis Cod galben de furtuni şi vânt în 12 judeţe, dar şi în Bucureşti, iar la munte va ninge din nou. Harta zonelor afectate

ANM a emis Cod galben de furtuni şi vânt în 12 judeţe, dar şi în Bucureşti, iar la munte va ninge din nou. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi o atenţionare Cod galben de furtuni până miercuri dimineaţa în 12 judeţe, dar şi în municipiul Bucureşti. Potrivit meteorologilor, vântul va avea unele intensificări temporare, iar rafalele vor putea atinge viteze de 50 km/h în unele zone vizate de avertizarea de vreme rea, iar la munte vor fi rafale de 90 km/h. În plus, în unele regiuni de la munte se va aşterne un nou strat de zăpadă, după episodul de ninsori de luni.

Cod galben de ploi şi vânt până miercuri, la ora 10:00

ANM a anunţat că judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Olt, Teleorman, Prahova, Braşov, Covasna, Buzău şi Vrancea, dar şi municipiul Bucureşti sunt vizate de un cod galben de ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului. De asemenea, s-a transmis că, la altitudini mai mari de 1.500 m se vor înregistra precipitații mixte.

"În intervalul menționat temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1.500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului", s-a precizat într-un comunicat publicat pe meteoromania.ro.

Cod galben de ploi şi vânt până miercuri, la ora 10:00. Sursa foto: meteoromania.ro

"La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h", a mai transmis Administraţia Naţională de Meteorologie.

Meteorologii au mai menţionat că vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată. În plus, astăzi, la ora 10:00, încetează codul galben de ploi, vijelii şi ninsori emis ieri de ANM.

Tot luni Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat prognoza pentru fiecare regiune a țării, valabilă în perioada 12-25 octombrie 2026. Potrivit estimărilor, vremea nu va fi pe placul celor care își doreau temperaturi mai ridicate.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.