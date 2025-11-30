Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ploi abundente în județul Tulcea

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ploi abundente. Foto: Hepta

Meteorologii au emis duminică o avertizare imediată de tip nowcasting pentru ploi și averse, pentru județul Tulcea, până la ora 10.00.

Avertizarea este valabilă până la ora 10.00, anunță ANM.

Potrivit meteorologilor, va ploua abundent, iar în timp scurt sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp.

În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 35...45 l/mp.

Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, inclusiv în București-Ilfov. Va ploua în cea mai mare parte a țării, la munte vor fi lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 -15 cm.

Până duminică la ora 14.00 va fi valabil un cod galben de ploi însemnate cantitativ.

În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.