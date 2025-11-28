Ciclonul „ADEL” aduce vreme severă în România: E cod galben de ploi torențiale în opt județe. HARTA zonelor vizate

1 minut de citit Publicat la 10:06 28 Noi 2025 Modificat la 10:09 28 Noi 2025

Ciclonul „ADEL” aduce vreme severă în România. Foto: Getty Images

Ciclonul mediteranean „ADEL” continuă să își facă simțită prezența în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, un nou cod galben de ploi torențiale valabil până sâmbătă în zone din opt județe. De asemenea, este în vigoare în continuare informarea meteo de vremea rea în toată țara.

Cod galben de ploi torențiale

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10

În zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, în sudul județului Hunedoara, precum și în zona de munte a județului Mehedinți va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

În majoritatea acestor zone a fost cod galben de ploi și în ultimele 24 de ore, ceea ce a dus la acumulări de până la 60 l/mp.

Avertizare de vreme rea în toată țara

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h.

Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sud-est.