Ciclonul „CASSIO” a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Și România simte efectele

1 minut de citit Publicat la 20:08 04 Dec 2025 Modificat la 20:08 04 Dec 2025

Ciclonul „CASSIO” a lovit Europa. Foto: Facebook/ANM

Europa este lovită, în aceste zile, de un ciclon mediteranean, denumit „CASSIO”, care aduce cantități uriașe de ploi în țări precum Italia, Grecia și Austria. Și România simte efectele ciclonului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Ciclonul mediteranean, denumit "CASSIO" de către Serviciul Meteorologic Italian și "DIETER" de către Universitatea din Berlin, s-a format în data de 2 decembrie, în sudul bazinului Mării Mediterane (Golful Gabes, în vecinătatea Tunisiei), ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer mai rece, inițial cu caracteristici polare, care a pătruns mai ales în straturile superioare ale atmosferei dinspre nord-vestul continentului. Cea mai scăzută valoare a presiunii înregistrată în centrul acestui ciclon a fost de 999 hPa.

Cele mai afectate țări sunt Italia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia și Austria, îndeosebi în privința cantităților mari de

apă și a intensificărilor de vânt.

În sud-estul Italiei, în mai puțin de 12 ore, s-au cumulat mai mult de 60 l/mp, iar vântul a depășit viteze de 70 km/h.

Acest ciclon, deși aflat la distanță considerabilă de țara noastră, datorită caracteristicilor fizico-geografice locale, determină intensificări de vânt în partea sud-vestică a României.

În acest sens au fost emise mesaje de avertizare cod roșu și portocaliu și de atenționare cod galben în principal pentru ziua de 4 decembrie.

• Cod roșu Italia (Basilicata și Puglia) – furtuni și cantități de apă

• Cod portocaliu Grecia – furtuni și cantități de apă

• Cod portocaliu Croația, Serbia și România – intensificări ale vântului

• Cod galben Italia, Croația, Bosnia și Herțegovina – furtuni, cantități de

apă, intensificări ale vântului

• Cod galben Grecia și Macedonia – cantități de apă

Din a doua parte a zilei de joi, 4 decembrie, ciclonul Cassio se va angaja pe o traiectorie meridianală, forțat de circulația intens sudică din troposfera medie, va traversa coasta Mării Adriatice. Pe parcursul nopții (4/5 decembrie) odată pătruns pe continent, treptat se va oclude.