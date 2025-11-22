Temperaturi la extreme în toată țara. Căldură de vară în sud, frig de iarnă în nord

1 minut de citit Publicat la 13:42 22 Noi 2025 Modificat la 13:45 22 Noi 2025

România este împărțită între extreme / foto: Getty Images

România este împărțită între extreme. În timp ce în sud temperaturile au urcat până la 22 de grade, ca într-o zi de început de iunie, în nord și nord-vest mercurul din termometre nu a indicat valori mai ridicate de 1-3 grade, apropiate de cele specifice lunii decembrie.

În cursul zilei de sâmbătă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de lapoviță, ninsori și vânt în jumătate de țară.

De asemenea, este în vigoare un Cod galben de ploi în zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu. Potrivit meteorologilor, vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara şi noaptea, în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.

La polul opus însă, în sudul țării, temperaturile au depășit 20 de grade.

Temperaturi ora 13

22 grade Constanța

22 grade Călărași

22 grade Fetești

22 grade Cernavodă

21 grade Tulcea

20 grade București

În nordul țării temperaturile nu au atins 5 grade.

1 grad Șiria (Arad)

2 grade Oradea

2 grade Rădăuți

3 grade Arad

3 grade Suceava

4 grade Timișoara

Totodată, potrivit meteorologilor, în perioada următoare temperaturile vor fi peste cele obişnuite, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite.