Temperaturi la extreme în toată țara. Căldură de vară în sud, frig de iarnă în nord

România este împărțită între extreme. În timp ce în sud temperaturile au urcat până la 22 de grade, ca într-o zi de început de iunie, în nord și nord-vest mercurul din termometre nu a indicat valori mai ridicate de 1-3 grade, apropiate de cele specifice lunii decembrie.
În cursul zilei de sâmbătă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de lapoviță, ninsori și vânt în jumătate de țară.
De asemenea, este în vigoare un Cod galben de ploi în zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu. Potrivit meteorologilor, vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara şi noaptea, în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.
Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.
La polul opus însă, în sudul țării, temperaturile au depășit 20 de grade.
Temperaturi ora 13
- 22 grade Constanța
- 22 grade Călărași
- 22 grade Fetești
- 22 grade Cernavodă
- 21 grade Tulcea
- 20 grade București
În nordul țării temperaturile nu au atins 5 grade.
- 1 grad Șiria (Arad)
- 2 grade Oradea
- 2 grade Rădăuți
- 3 grade Arad
- 3 grade Suceava
- 4 grade Timișoara
Totodată, potrivit meteorologilor, în perioada următoare temperaturile vor fi peste cele obişnuite, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite.