Vremea se răcește în București. ANM anunță ploi și vânt, temperaturile scad până la 8 grade

<1 minut de citit Publicat la 09:22 19 Noi 2025 Modificat la 10:03 19 Noi 2025

Capitala află sub incidenţa unei informări meteorologice care vizează ploi importante cantitativ / Sursa foto: Getty Images

Vremea se va răci accentuat în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat.

Potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 7...8 grade.

De astfel, până miercuri la ora 14:00, Capitala află sub incidenţa unei informări meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vreme rece.

De asemenea, meteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și 19 noiembrie, ora 14, România intră sub influența unui episod de vreme severă, cu ploi importante cantitativ, ninsori, vânt intens și o răcire bruscă de peste 10 grade în unele regiuni.

Potrivit ANM, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea cantitățile de apă vor ajunge la 20…30 l/mp.

În Transilvania și Moldova, precipitațiile vor deveni mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) acestea se vor transforma în ninsori, formându-se un strat de zăpadă de 2 - 6 cm, izolat până la 10 - 12 cm.

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat consistent, mai ales pe creste, unde poate depăși 15 cm.