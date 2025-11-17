CURS a fost acreditat să facă exit-poll-urile la alegerile pentru Primăria Capitalei

1 minut de citit Publicat la 22:11 17 Noi 2025 Modificat la 22:11 17 Noi 2025

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost acreditat pentru a face exit-poll-urile la alegerile pentru Primăria Capitalei. Foto: Getty Images

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a acreditat, luni, Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) pentru a face exit-poll-urile la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie. Până acum, 20 de candidaturi au fost înregistrate pentru fotoliul de Primar General, urmând să fie validate şi definitivate până pe 23 noiembrie.



Potrivit hotărârii BEM, operatorii de sondaj ai CURS au acces, în baza acreditării, în zona de protecție de 500 de metri a secțiilor de votare, fără a avea acces în interiorul secțiilor.



Totodată, operatorii de sondaj au obligația de a nu tulbura liniștea și ordinea publică și de a nu interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor.

Luni a fost ultima zi pentru depunerea candidaturilor. 20 de candidaţi şi-au prezentat dosarele la Biroul Electoral Municipal, acestea urmând să fie validate şi definitivate până pe 23 noiembrie.

BEM a validat până în prezent şase candidaturi pentru funcţia de primar general şi anume Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti"), George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru (independent).

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.