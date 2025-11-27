Demis acum o săptămână de la Cotroceni, Ludovic Orban anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală

Ludovic Orban anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sursă colaj foto: Hepta

Liderul formațiunii Forța Dreptei, fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a anunțat, joi, că îl susține pe candidatul liberal Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Potrivit lui Orban, Ciucu este "singurul candidat de dreapta care poate să câștige Primăria Generală și să stopeze caracatița PSD".

"Am cercetat sondajele și am făcut și noi (cercetări)", a argumentat el.

"Mă onorează susținere acordată de Forța Dreptei", a spus, la rândul său, Ciprian Ciucu.

"Este timpul ca forțele de dreapta și de centru-dreapta să se unească și să câștige alegerile. Nu sunt alegeri ușoare. De ele depinde soarta Bucureștiului și a României", a continuat acesta.

Ciucu estimează că are "o șansă bună" să câștige alegerile din 7 decembrie și spune că "s-a deschis un dialog" pentru a colabora în Consiliul General.

Orban își anunță susținerea pentru candidatul liberal după ce s-a exprimat critic la adresa PSD și USR și a fost dat afară de la Cotroceni

Ludovic Orban a fost eliberat acum mai bine de o săptămână din funcția de consilier prezidențial după ce a făcut mai multe declarații la Antena 3 CNN la adresa candidatului USR la Primăria Capitalei, dar și la adresa PSD și a liderului acestuia, Sorin Grindeanu, cu referire la colaborarea în coaliția guvernamentală.

Despre Drulă, Orban a spus că în campania acestuia este folosită abuziv imaginea lui Nicușor Dan, iar asta riscă să-i enerveze pe susținătorii președintelui.

În legătură cu PSD și Grindeanu, Orban a fost mult mai incisiv, acuzându-i pe social democrați că torpilează coaliția și că blochează reforma în administrație și afirmând despre șeful partidului că "e gelos" pe cota de încredere a premierului Bolojan.

Orban, întrebat dacă se răzbună pentru demiterea de la Cotroceni prin susținerea acordată lui Ciucu: "Categoric nu"

Joi, Orban a fost întrebat dacă susținerea acordată candidatului PNL la Primăria Generală este "un gest de răzbunare" față de președintele Nicușor Dan, cunoscută fiind apropierea acestuia de USR, partid care revendică, la rândul său, Primăria Municipală prin Cătălin Drulă.

"Categoric nu", a răspuns el.

El a estimat că e posibil ca USR-ului să nu îi convină susținerea sa pentru Drulă.

"Le-a convenit însă când m-am retras în favoarea Elenei Lasconi", a adăugat el, făcând referire la primul tur prezidențial de anul trecut, anulat ulterior de Curtea Constituțională.