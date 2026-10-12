Bolojan, atac la Grindeanu: „Se teme să preia guvernarea”. PNL refuză o nouă coaliție cu PSD, dar ar putea vota Guvernul Niculescu

Sorin Grindeanu a cerut refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni seara, într-o postare pe Facebook, că este de acord cu propunerea premierului desemnat Luca Niculescu privind un acord politic între partide pentru învestirea unui guvern și adoptarea unor măsuri prioritare. Liderul liberalilor a reiterat că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD și i-a acuzat pe social-democrați că se tem de guvernare.

„PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț.

În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor”, a scris Bolojan pe Facebook.

Ilie Bolojan a adăugat că deși PSD îi cere să plece „imediat” din funcție „nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme.” Premierul interimar a declarat că guvernul pe care îl conduce „ține România pe linia de plutire” și a reiterat că PNL nu va mai guverna alături de PSD.

„PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili.

Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii „fraier” sau să cazi într-o capcană. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize?”, a acuzat Bolojan.

Premierul interimar i-a acuzat pe social-democrați că se tem să își asume guvernarea.

„PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare.

Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte.

PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea „ca să nu se vulnerabilizeze””, a conchis Ilie Bolojan.

Luca Niculescu a declarat luni, la Radio România Actualități că este nevoie de un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să poată și guverna, și propune un acord de susținere pe șase luni între partide pentru adoptarea unor măsuri prioritare, în contextul negocierilor pentru învestirea unui guvern cu puteri depline.

„ (...) Cred că avem nevoie de o înțelegere politică asumată pentru cel puțin șase luni, în jurul câtorva obiective esențiale: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, într-un context internațional complicat, cu un război la granițele noastre. Și alte măsuri pe care partidele politice care dau votul pentru acest guvern le consideră vitale pentru interesul României”, a spus Luca Niculescu.

Declarația lui Ilie Bolojan are loc și în contextul în care Sorin Grindeanu a cerut refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR pentru învestirea unui guvern cu puteri depline.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostru”, a spus Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, dacă PNL și UDMR nu sunt de acord să formeze un guvern alături de PSD, se intră în scenariul alegerilor anticipate.

Luca Niculescu a anunțat că intenționează ca joi să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat a adăugat că preferă mai degrabă un guvern politic decât unul tehnocrat.