Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu, în scandalul Electrocentrale Craiova: Eu sunt de vină că nu s-au făcut lucrări? Eu am numit CA?

Premierul României, Ilie Bolojan, a răspuns vineri în scandalul Electrocentrale Craiova, după atacurile primarului municipiului, Lia Olguța Vasilescu. „Dacă Ministerul Energiei și Primăria Craiova ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns în această situație.”, a spus Bolojan. Reacția vine după ce Olguța Vasilescu a spus că "ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii”.

„Eu sunt de vină că s-au alocat, patru ani de zile, 168 de milioane de euro la CET Craiova și nu s-au făcut lucrări? Eu am numit oameni în CA (N.r. - Consiliul de Administrație)? Eu sunt de vină că anul trecut au luat un împrumut de 70 milioane de euro la Eximbank pe care nu-l vor mai rambursa niciodată?

Dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei și Primăria Craiova ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns în această situație. Ce se întâmplă acolo nu se rezolvă prin a căuta vinovați, ci prin proiecte serioase, licitații la prețuri de piață și sprijin de la guvern prin diferite modalități, astfel încât să avem o centrală dimensionată la capacitatea corectă la Craiova, nu un proiect prost, așa cum a fost făcut. Din păcate, o astfel de centrală nu poate fi realizată de pe o zi pe alta. E vorba de 2-3 ani de zile”, a spus Bolojan, la Digi24.

Olguța Vasilescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că refuză să investească în societatea Electrocentrale (SE) Craiova, furnizorul de căldură al Craiovei şi al companiei Ford.

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu şi care, cel puţin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiţie care să scadă poluarea sau să ducă la funcţionarea în parametrii normali a instalaţiilor vechi de 50 de ani”, a spus primarul Craiovei.

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care reţeaua a cedat iar locuitorii şi producătorul de automobile Ford au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de ore.