Ciprian Ciucu vorbește despre ”o majoritate in extremis” la București: ”Cu cinci partide micuțe. PNL, USR, poate vor, REPER, PMP, FD”

Ciprian Ciucu nu a reușit să promoveze niciun proiect în CGMB, din cauza opoziției PSD și AUR. Foto: Hepta

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a vorbit, luni seara, în ședința conducerii PNL la Vila Lac, despre faptul că majoritatea din Consiliul General al Municipiului nu mai există și că ar putea face una ”in extremis”. ”Am un consiliu pulverizat și aș putea, în extremis, să fac o majoritate cu cinci partide micuțe. PNL, USR, poate, vor, REPER, PMP, Forța Dreptei. Și dacă am noroc și nu-i cumpără cu bani, pe unii o să am un vot. Și aia o să-mi fie majoritar”, a spus Ciucu în fața liderilor partidului, potrivit unor surse participante la discuție.

Săptămâna trecută a fost scandal în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), unde PSD s-a opune tăierilor propuse de Ciprian Ciucu. Primarul a spus că „e vorba de 4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”, fiind vorba de Centrul Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Centrul pentru Seniori, Centrul Cultural Lumina. PSD și AUR s-au opus și auditului cerut de Ciucu la STB și Termoenergetica dar și majorării prețului biletelor la transportul în comun.

Ciucu s-a referit la criticile aduse de liberali în ședința de la Vila Lac la adresa lui Ilie Bolojan și a prestației acestuia ca premier și ca președinte al partidului. ”Nu există soluții juridice la probleme politice. Noi avem o problemă politică. Și dacă încercăm să o rezolvăm prin soluții juridice, nu vom reuși. Și trebuie să recunoaștem că avem o problemă politică. Și dacă nu recunoaștem că o avem, nu o să o rezolvăm. Nu vorbeau 30-40 de colegi din seara această, poate să zicem 20, dacă nu aveam o problemă politică. Să fie foarte, foarte clar. Toate aceste poziționări pe care le-am văzut din partea dumneavoastră denotă că avem o problemă politică și de legitimitate. A președintelui, partidului, a mea”, a spus Ciprian Ciucu.

Acesta a vorbit și despre reproșurile legate de faptul că PNL a pierdut Capitala în fața USR: ”Uite câți useriști, că mă ia capul când am văzut cât de mulți deputați useriști sunt pe București. Și mulți vor ca „să moară USR-ul”. Cum îl omorâm? Cum omor eu USR-ul, dacă voi doriți să moară USR-ul? Omorându-mă pe mine? Sau dându-mi șansa să mă bat la egal la egal cu PSD-ul. Poate am putut câștiga singur. Dar nu știu cât o să mai țină balamalele să fiu singur”.

PNL a avut o ședință tensionată luni, la Vila Lac, ședință ce a durat aproape 5 ore. Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a spus că „nu e corect să ne evaluăm colegii pentru că n-au avut niciodată ocazia să arate ce pot face”. Mai mult, Alina Gorghiu a subliniat că ruptura din PNL a început „de la Congres”, adăugând: „Oricum, suntem un partid de misogini”.

Ședința liderilor PNL, de la Vila Lac, s-a încheiat cu un vot de încredere pentru Ilie Bolojan. Premierul a obținut susținerea pentru a continua să conducă Guvernul României. Însă, Bolojan nu a primit voturile de care avea nevoie ca să îi schimbe pe liderii filialelor care au obținut cele mai mici rezultate la alegerile precedente.