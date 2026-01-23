Cresc tensiunile în Coaliție. Ciprian Ciucu acuză trădări: „Să nu-și imagineze PSD că PNL mai este atât de prost”

Primarul Bucureștiului a declarat că PNL și-a „regăsit sufletul” de când conducerea partidului a fost preluată de Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, dă de înțeles, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că există sabotori în interiorul PNL, care ar prefera ca Ilie Bolojan să fie debarcat de la conducere și partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD. Edilul liberal i-a avertizat și pe social-democrați că PNL și-a recâștigat sufletul de când este condus de Ilie Bolojan și nu mai este „atât de prost cum poate a fost în trecut” ca decizii care privesc PNL să fie luate la sediul PSD.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, președintele PNL București și primarul general, a declarat că PNL nu mai poate sta în „siajul” de la PSD. Acesta a dat de înțeles că Ilie Bolojan s-ar confrunta cu trădători chiar în interiorul partidului, care și-ar dori ca deciziile care țin de PNL să fie luate la sediul PSD.

„Să nu-și imagineze PSD că PNL mai este atât de prost, cum poate a fost în trecut, astfel încât decizii pentru PNL să se ia la PSD. Dacă colegi de ai mei consideră ca a mai sta în siajul PSD și a ne mai dicta PSD sau să ne vindem ca să mai stăm la guvernare un an sau astfel de lucruri, noi ne pierdem credibilitatea la nivel național”, a avertizat Ciprian Ciucu.

Primarul Bucureștiului a declarat că PNL și-a „regăsit sufletul” de când conducerea partidului a fost preluată de Ilie Bolojan.



„Partidul nostru trebuie să-și regăsească sufletul și și-a regăsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan. Cu demnitate a făcut ceea ce a avut de făcut. Dacă cineva face planuri pe termen lung ca să mai stăm în siajul și îmbrățișarea sufocantă a PSD și că ne va dicta PSD...PSD să facă planuri pentru PSD, să nu facă planuri pentru PNL”, a mai spus Ciucu.

Interviul integral cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, îl veți putea urmări duminică seara, de la ora 20:00, la Antena 3 CNN, la emisiunea Ora de Foc, cu Oana Zamfir.

Nicușor Dan: Coaliția stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a început anul cu tensiuni tot mai adânci între liderii puterii. Inclusiv președintele României a remarcat că aceasta stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”. Totuși, Nicușor Dan s-a arătat optimist că alianța celor patru partide va rezista, conform acordului de guvernare. „Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a adăugat șeful statului.

PSD urmează să decidă dacă mai rămâne sau nu la guvernare, după ce bugetul va fi finalizat, adică la începutul lunii februarie. Social-democrații au avut o largă consultare cu toți primarii și liderii județeni. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu s-a ferit să-și exprime public nemulțumirile față de mandatul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

„Bolojan are un soi de inflexibilitate, s-a întâmplat să nu țină cont de propuneri bune pentru că nu le-a gândit cu propriul cap. Nu tot timpul ești deținătorul adevărului absolut, mai există și alții care pot gândi bine. Se consultă, dar e foarte greu să îi schimbi părerea...", a declarat liderul PSD într-un interviu la Antena 3 CNN.

Bolojan: Indiferent cine e premier, problemele rămân

În ceea ce îl privește, premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, nu se teme că va fi schimbat din funcție, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare după discuțiile privind noul proiect de buget și pachetul de măsuri pentru scăderea cheltuielilor în administrație.

„Aici nu faci ceea ce vrei, ci ceea ce faci ce este nevoie pentru țara noastră. Dacă nu era niciun fel de problemă probabil că era o înghesuială mai mare la poziția de premier. Știu că aceste lucruri nu se fac foarte comod. Nu există soluții care să rezolve problemele fără să nu afecteze pe nimeni. “Nu e o problemă legată de persoana premierului, chiar dacă mâine s-ar schimba premierul indiferent cine este el, problemele acestea rămân”, a spus prim-ministrul.