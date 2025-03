Cum și-a adus Horațiu Potra în România arsenalul de război? Cine este omul de afaceri din spatele lui și legătura cu țeapa Blue Air

Încrengături dubioase între firma care îi duce mercenarii în Africa lui Horațiu Potra și artizanul uneia dintre cele mai mari țepe din aviația românească. FOTO colaj Agerpres/Poliția Română

Toată lumea s-a întrebat cum au ajuns în țară armele care trebuiau să fie folosite în momentul în care se dorea schimbarea puterii și nimeni nu a știut să răspundă la această întrebare. Cine duce mercenarii lui Horațiu Potra din România în Congo și înapoi, care sunt obiectele pe care le deplasează compania respectivă și ce este în spatele acestei operațiuni? O investigație Antena 3 CNN, prezentată la Sinteza Zilei, dă un posibil răspuns la aceste întrebări și dezvăluie legătura dintre o companie aviatică privată și mercenarii lui Horațiu Potra.

Încrengături dubioase între firma care îi duce mercenarii în Africa lui Horațiu Potra și artizanul uneia dintre cele mai mari țepe din aviația românească. Vorbim de Cristian Teodor Rada, omul care a băgat Blue Air în insolvență și de la care statul trebuie să recupereze 33,8 milioane de euro.

Hello Jets, compania aeriană înființată de Rada și care transportă mercenarii lui Potra în Congo, plătește lunar un apartament de lux într-un cartier exclusivist din București și abonament la piscină pentru acesta. Pentru a înțelege însă dedesubturile acestor afaceri sulfuroase, să ne întoarcem puțin în istorie.

Anul 2020 - pandemia bulversează economia. Turismul, transporturile aeriene și nu numai sunt în cea mai mare criză din istoria recentă. În acest haos, compania românească Blue Air aplică pentru un ajutor de stat și îl primește. Este vorba despre 62 de milioane de euro, care vin însă cu anumite condiții: restructurare, eficientizare, cum cere de obicei Comisia Europeană.

Ajutorul de stat a fost aprobat în condițiile în care Blue Air avea datorii mai mari decât activele și nu avea efectiv cu ce să garanteze acest ajutor de stat. Era o companie deja vândută creditorilor. Guvernul Orban-PNL, cu Florin Cîțu la finanțe și cu Lucian Bode la transporturi, au făcut o afacere care l-ar face până și pe un patron de vulcanizare să râdă. Au preluat 75% dintr-o companie care nu era pe zero. Era sub zero. Cât înseamnă 75% din nimic? Exact zero.

Decontul avea să vină peste câțiva ani, când Comisia Europeană a decis că acest ajutor de stat a fost acordat ilegal și trebuie recuperat. Ce a făcut statul român pentru asta? Absolut nimic.

Blue Air a aparținut lui Nelu Iordache, un apropiat al fostului premier Ludovic Orban. Regele asfaltului din perioada lui Băsescu a fost condamnat la 12,5 ani de închisoare pentru mai multe fraude, dar și pentru devalizarea companiei.

Ulterior, Cristian Rada și Marius Mihail Puiu au preluat Blue Air. După ce au pus mâna pe firmă, Rada s-a grăbit să încheie un contract de închiriere prin care permitea companiei să utilizeze brandul comercial, marca, precum și domeniul. Conform contractului, acesta primea 2% din cifra de afaceri lunară sau, dacă cifra de afaceri scade, un minim de 500.000 euro pe lună.

Culmea, din toată această afacere finanțată masiv de stat, nu statul este cel păgubit. Creditor principal al Blue Air este compania Hello Jets, înființată și controlată de același Cristian Rada.

El susține că Blue Air are să îi dea 300 de milioane de lei și gestionează această datorie către Hello Jets și iată cum Hello Jets intră frumos la masa credală.

Hello Jets este operatorul aerian care apare ca prestator de servicii pentru mercenarii lui Potra și zbura către și dinspre Congo.

Se ridică o întrebare legitimă: cu aeronavele acestei companii și-au transportat aceștia arsenalul spre și dinspre Africa? Ce fac autoritățile în această situație? Ce au făcut și până acum: nimic.

Hello Jets a fost înființată de Rada în 2021, când Blue Air era deja în proces de falimentare accelerată. După momentul 2021, Rada dispare din companie, care este preluată de RAMS Center, reprezentată de Bogdan Năstase, chiar avocatul Blue Air și administrată de Tudor Constantinescu, mâna dreaptă a lui Rada. Tupeul însă ajunge la cote maxime atunci când Hello Jets cere deduceri de TVA pentru apartamentul pe care îl plătește, susțin anumite surse, chiar pentru Cristian Rada, într-unul dintre cele mai exclusiviste și luxoase cartiere din Capitală, complexul Stejari.

Un alt aspect extrem de important legat de tandemul care a preluat Blue Air. Rada și Mihai Puiu au participat și la privatizarea companiei aeriene de stat din Republica Moldova, Air Moldova, în 2018.

Concluzia: statul român a băgat zeci de milioane de euro în fosta companie a lui Nelu Iordache, bani pe care băieții deștepți au știut să îi încaseze. Cum e posibil ca autoritățile să asiste la fraudarea acestor sume fără a ridica un deget? În timp ce aceiași băieți deștepți au fost și cei care îi asigură transporturile către Africa a lui Horațiu Potra și a mercenarilor lui?