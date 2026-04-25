Dragoș Pîslaru a anunțat că legea salarizării nu este gata: „Forma finală va reflecta condițiile spațiului bugetar-fiscal existent”

Publicat la 16:30 25 Apr 2026

Dragoș Pîslaru va prelua interimatul la Ministerul Muncii, după demisia lui Petre Florin Manole. Foto: Agerpres

Dragoș Pîslaru, ministrul care va prelua interimatul la Ministerul Muncii , a declarat că legea salarizării unitară nu este finalizată și proiectul care a apărut în spațiul public nu este „asumat de Guvern ori de Ministerul Muncii”. De asemenea, ministrul a adăugat că proiectul de lege va fi pus în transparență decizională și varianta finală va „reflecta condițiile spațiului bugetar-fiscal existent”. „Voi prelua efectiv mandatul de ministru interimar al Muncii în cursul zilei de luni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretelor semnate de președintele Nicușor Dan.

Până atunci, însă, urmărind dezbaterea publică, este datoria mea să clarific câteva aspecte privind salarizarea unitară: Materialul apărut „pe surse” nu este un document oficial, asumat de Guvern ori de Ministerul Muncii. El nu reflectă varianta finală, care va fi propusă spre adoptare”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Viitorul minstru interimar al Muncii a spus că legea salarizării unitare va fi realizată transparent și va reflecta condițiile bugetar-fiscale din România. „După preluarea mandatului, vom asigura transparența și dialogul social astfel încât să putem adopta cea mai bună versiune posibilă a acestui act important.

Forma finală va reflecta condițiile spațiului bugetar-fiscal existent și va fi realizată în strânsă colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice.

Fac un apel la apel la înțelepciune și maturitate către toți actorii implicați în spațiul public.

Acesta nu este momentul să inflamăm inutil spiritele, ci unul în care să colaborăm cât mai mult și cât mai bine, astfel încât să ne asigurăm că fiecare voce este auzită.