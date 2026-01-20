Grindeanu anunţă o comisie cu aleşii locali pentru bugetul pe 2026: „Până săptămâna viitoare să vină cu un punct de vedere comun”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus marţi că, în şedinţa de coaliţie, s-a hotărât înfiinţarea unei comisii din care să facă parte reprezentanţi ai aleşilor locali şi care să elaboreze un punct de vedere cu privire la construcţia bugetului de stat pe anul 2026. „Mâine cred că va avea loc prima şedinţă, astfel încât până săptămâna viitoare să se iasă cu un punct de vedere comun”, a spus Grindeanu, scrie Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă noua creştere de taxe în plan local va face vreo diferenţă la buget.

„Am propus ieri şi au acceptat o comisie. De aceea vă spuneam că ieri în coaliţie, pe de o parte, au fost lucruri acceptate, pe de altă parte, am cerut clarificări şi poate se ajunge şi acolo. Noi am cerut să se întâmple o comisie cu aleşii locali, cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene, primarii de municipii, de oraşe şi de comune, care să vină cu un punct de vedere privind construcţia bugetului. Ştiţi că s-au mărit şi ştiu toţi românii că s-au mărit taxele locale cu 70%, cerinţa primarilor e să rămână acei bani la autorităţile locale. Aceia rămân, doar că, conform legii, n-ai cum să îi iei la bugetul de stat.

Popunerea care vine dinspre Guvern e să nu mai vină aceleaşi cote din impozitul pe venitul global către autorităţi locale. Mâine cred că va avea loc prima şedinţă, toate partidele îşi vor trimite reprezentanţi acolo, astfel încât până săptămâna viitoare să se iasă cu un punct de vedere comun”, a spus preşedintele PSD.



El a adăugat că lucrurile trebuie să fie cât se poate de echilibrate în această privinţă.



„Dacă tot se strâng bani mai mulţi pentru autorităţile locale, eu ştiu că în acest an au nevoie de bani pentru cofinanţările pe proiecte europene, aproape toate autorităţile locale din România. Şi sper să se ajungă la un punct de vedere comun. O să vedem”, a menţionat acesta.

Separat, legat de bugetele locale, premierul Bolojan a avut o întâlnire tensionată cu liderii PNL luni, înaintea căreia europarlamentarul liberal, Rareș Bogdan, a afirmat, în fața Vilei Lac, că este sunat de primarii PNL, speriați că vor rămâne fără cotele defalcate.

Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a fost pus la zid de mai mulți lideri liberali din cauza tăierilor și acuzat că „distruge clasa de mijloc”. Liderii PNL i-au reproșat premierului și că ia bani de la persoanele cu handicap și că taie o zi de concediu medical inclusiv de la bolnavii de cancer. În replică, premierul Bolojan s-a declarat dispus să fie „omul rău din sală și din coaliție pentru a gasi bani la buget”.