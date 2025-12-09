Grindeanu explică de ce a ieșit Băluță abia pe locul 3 în alegeri: N-a avut discurs politic. Dacă ar fi avut, s-ar fi plasat pe 2

Candidatul PSD la alegerile pentru București, Daniel Băluță, s-a clasat pe locul 3. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, după ședința de partid, că Daniel Băluță a ieșit abia pe locul trei la alegerile pentru Primăria Capitalei pentru că „nu a avut un discurs politic” ca Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, ci unul „administrativ”. Dacă ar fi avut și el un mesaj politic, tot nu ar fi câștigat, dar s-ar fi clasat cu siguranță pe locul doi, spune liderul social-democrat.

În ședința partidului s-a discutat și despre „greșelile de la Capitală”, spune Grindeanu. Problema candidatului Băluță a fost că nu a avut un discurs politic, ca ceilalți contracandidați, este de părere liderul PSD.

„Într-un final unul dintre candidații puterii a câștigat, unul de la opoziței a fost pe locul doi. Discursul nostru a fost administrativ, discursul celorlalți aflați în fața noastră a fost unul politic. Cel de pe locul 1 a zis votați-mă pe mine că altfel câștigă extremismul, Anca Alexandrescu a zis votați-mă pe mine ca să plece Bolojan acasă. Noi venind cu un discurs tehnic, administrativ cu proiecte și lucruri de făcut pentru București, acest mesaj a fost mai slab. Am avut un candidat bun dar care neavând un mesaj puternic și politic ne-a dus în situația dată”, a declarat Grindeanu, după ședința partidului.

Sorin Grindeanu spune că aceeași situație a fost și în județul Buzău, unde Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru Consiliul Județean pentru că a avut un mesaj politic clar despre Coaliție și Guvern.

„Din omul cel mai hulit și înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, și vorbim de un județ nu de o localitate, din omul vinovat de toate și care a adus numai rele în România am ajuns să câștigăm alegerile sub sigla PSD, cu acest om candidat, cu mesaje politice clare legate de coaliție și de politicile guvernului și le știți, că le-a spus răspicat. Și anul trecut când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru nu a intrat în turul doi. Acum, același candidat, sigur, la o scară mult mai mică, dar asumat, a intrat în această competiție și a câștigat-o”, a continuat președintele PSD.

Potrivit acestuia, dacă și Daniel Băluță ar fi avut un discurs politic, ca Ciprian Ciuc și Anca Alexandrescu, „n-ar fi câștigat alegerile pe București, că e un electorat mai mare de dreapta aici, dar în mod sigur s-ar fi plasat pe locul doi”.