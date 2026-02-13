Ilie Bolojan își asumă recesiunea tehnică: „Nu fug de responsabilitate. Cred că am făcut ce a trebuit pentru țara noastră”

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus vineri că își asumă măsurile care au dus țara în recesiune tehnică. „Nu fug de responsabilitate. Cred că am făcut ce a trebuit pentru țara noastră”, a spus el, la EuropaFM.

„Aceste măsuri sunt generatoare de contracție, nu poți altfel. Acest guvern și această coaliție au agreat un pachet de măsuri, care au fost discutate timp de trei săptămâni înainte de formarea coaliției. Da, îmi asum aceste măsuri, nu fug de responsabilitate. Nu a fost o înghesuială la funcția de premier. Cred că am făcut ce a trebuit pentru țara noastră”, a afirmat premierul.

România a intrat în recesiune tehnică, o situație care definește scăderea Produsului Intern Brut (PIB-ul) al unei țări pentru două trimestre consecutive, comparativ cu trimestrul anterior. Recesiunea tehnică este diferită față de cea economică, deoarece se ia în calcul doar PIB-ul, nu și venitul personal al populației, ocuparea forței de muncă, producția industrială și volumul vânzărilor angro și cu amănuntul.



România a mai trecut prin perioade de recesiune tehnică în trecut, în contexte economice dificile la nivel european și intern, iar datele privind evoluția trimestrială a PIB arată episoade clare în 2012, 2015 și 2020, la care se adaugă criza profundă din 2008–2009, cea mai severă contracție economică din ultimele decenii.

Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia României a fost în recesiune tehnică și în 2024, când Guvernul era condus de Marcel Ciolacu, deși la momentul respectiv acest lucru nu a fost cunoscut public și nu a fost comunicat oficial ca atare. „Recesiunea a apărut post-factum, în urma recalculării seriilor ajustate sezonier”, spune acum INS.

Într-o postare pe rețelele sociale, Ciolacu susține că modificările urmăresc estomparea problemelor economice din mandatul său de premier și califică situația drept „cea mai grosolană manipulare a statisticii”.

Ministrul Economiei, Alexandru Nazare, a reacționat și el, spunând că „trebuie să subliniem că România este departe de cele mai pesimiste dintre scenarii. Toate datele prezentate azi sunt efectul asumat unei reglări firești a economiei, prin măsuri responsabile impuse de contextul unei lungi perioade de derapaje bugetare”.