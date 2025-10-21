Mihai Fifor îl atacă pe premier în scandalul pensiilor speciale: „Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic”

Mihai Fifor a adăugat că PSD va insista „ferm” în Coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. Foto: Mihai Fifor/ Facebook

Deputatul PSD Mihai Fifor l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan pentru că a refuzat propunerea social-democraților pentru constituirea unui grup mixt de lucru pentru reforma pensiilor speciale. Fostul ministru susține că refuzul prim-ministrului poate fi un motiv pentru blocarea fondurilor din PNRR de către Comisia Europeană. Mai mult, Mihai Fifor l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu are „respect pentru Constituție” și că este „orbit de orgoliu”, relatează Agerpres.

„PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie”, a precizat fostul ministru Mihai Fifor.

Social-democratul spune că, prin acest refuz, premierul ar putea fi sursa blocării banilor din PNRR. Amintim că reforma pensiilor speciale este un jalon în Planul Național de Reziliență și Redresare. Astfel, 230 de milioane de euro sunt condiționate de îndeplinirea acestui jalon.



„Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliţie privind modalitatea de a repara eşecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraţilor. PSD a întrerupt discuţiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluţie constituţională şi aplicabilă.

Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral şi fără consultare. Şi, în loc să înveţe din greşeli, premierul repetă acelaşi scenariu. Se încăpăţânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliţie, fără dialog cu magistraţii, fără respect pentru Constituţie. Iar rezultatul va fi, din nou, acelaşi: zero soluţii, zero rezultate, fonduri blocate”, a scris Fifor, pe Facebook.



Mihai Fifor a adăugat că PSD va insista „ferm” în Coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. „România nu-şi mai permite un nou eşec în faţa Comisiei Europene. Nu-şi mai permite ca orgoliul unui om să ţină pe loc întreaga ţară. Premierul trebuie să înţeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluţii reale, corecte, în folosul românilor”, a transmis social-democratul.

A fost scandal în ședința Coaliției de marți, după ce premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților. Bolojan a refuzat propunerea venită din partea PSD și le-a transmis acestora că se va ocupa tot el de un nou proiect de reformă, după respingerea legii la CCR. În replică, social-democrații au părăsit ședința.