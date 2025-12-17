Antena 3 CNN Politică Nicuşor Dan a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham

Nicuşor Dan a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 18:03 17 Dec 2025 Modificat la 18:04 17 Dec 2025
nicusor dan si regele charles al iii/lea
Nicuşor Dan a publicat miercuri o fotografie pe X de la o întâlnire cu Regele Charles al III-lea, ce a avut loc la Palatul Buckingham. Foto: Nicuşor Dan / X

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost primit miercuri de Regele Charles al III-lea, la Palatul Buckingham. Preşedintele se află, zilele acestea, în Marea Britanie, iar el a stat de vorbă marţi cu un grup de protestatari care l-au aşteptat la Ambasada României din Londra.

"Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham", a transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele se află, zilele acestea, la Londra, unde marţi a stat de vorbă cu un grup de protestatari care l-au aşteptat la Ambasada României. Potrivit agendei, miercuri se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

El le-a spus că preşedinţii de instanţă au multă putere, "mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă". El s-a întrebat, referindu-se la nemulţumirile exprimate de oameni din justiţie, de ce magistraţi care au ieşit la pensie şi care au toate instrumentele justiţiei nu au dat până acum în judecată sistemul.

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Londra, într-o conferinţă de presă, că a primit doar 10-12 solicitări din partea magistraţilor pentru a participa la consultările pe care le-a convocat pentru luni, după scandalul generat de documentarul Recorder. 

Președintele s-a aflat luni în Finlanda, unde s-a întâlnit și cu reprezentanții comunității de români din Helsinki. La Ambasada României din Finlanda, șeful statului le-a mulțumit românilor care au venit să-l cunoască pentru că reprezintă țara noastră și i-a asigurat de deschiderea și optimismul său în ceea ce privește viitorul României. 

Etichete: Nicușor Dan regele carol palatul buckingham Londra

