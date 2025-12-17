Nicuşor Dan a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham

Nicuşor Dan a publicat miercuri o fotografie pe X de la o întâlnire cu Regele Charles al III-lea, ce a avut loc la Palatul Buckingham. Foto: Nicuşor Dan / X

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost primit miercuri de Regele Charles al III-lea, la Palatul Buckingham. Preşedintele se află, zilele acestea, în Marea Britanie, iar el a stat de vorbă marţi cu un grup de protestatari care l-au aşteptat la Ambasada României din Londra.

"Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham", a transmis Nicuşor Dan.

I thank His Majesty King Charles III for receiving me today at Buckingham Palace. ???? pic.twitter.com/JztVvcmCru — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 17, 2025

Preşedintele se află, zilele acestea, la Londra, unde marţi a stat de vorbă cu un grup de protestatari care l-au aşteptat la Ambasada României. Potrivit agendei, miercuri se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice.

El le-a spus că preşedinţii de instanţă au multă putere, "mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă". El s-a întrebat, referindu-se la nemulţumirile exprimate de oameni din justiţie, de ce magistraţi care au ieşit la pensie şi care au toate instrumentele justiţiei nu au dat până acum în judecată sistemul.

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Londra, într-o conferinţă de presă, că a primit doar 10-12 solicitări din partea magistraţilor pentru a participa la consultările pe care le-a convocat pentru luni, după scandalul generat de documentarul Recorder.

Președintele s-a aflat luni în Finlanda, unde s-a întâlnit și cu reprezentanții comunității de români din Helsinki. La Ambasada României din Finlanda, șeful statului le-a mulțumit românilor care au venit să-l cunoască pentru că reprezintă țara noastră și i-a asigurat de deschiderea și optimismul său în ceea ce privește viitorul României.