Nicușor Dan are două motive pentru care nu acceptă AUR la guvernare: „Nu este un partid pro-occidental și de aici vine blocajul”

Nicușor Dan a afirmat că în ciuda crizei politice prelungite România și-a păstrat direcția pro-occidentală. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Știrile ProTV, că la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții de guvernare nu i-a fost propusă nicio variantă de guvern care să includă AUR. Șeful statului a spus că respinge o soluție care să includă partidul condus de George Simion din două motive, care țin de securitatea țării noastre și de perspectiva economică. Nicușor Dan a adăugat că deși România are „multe restanțe”, ar fi „dramatic” în acest moment să piardă și încrederea partenerilor externi din formate precum NATO prin co-optarea AUR la guvernare.

Nicușor Dan a afirmat că în ciuda crizei politice prelungite România și-a păstrat direcția pro-occidentală și ar fi „dramatic”, ca prin co-optarea AUR la guvernare, țara noastră să piardă încrederea aliaților. Președintele, care s-a aflat la Paris pentru a participa la reuniunea „Coaliției de voință”, a dat un exemplu concret:

„Și fiind aici, adică la Coaliția de Voință, că s-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului din Ucraina, pe care să îl dea Uniunea Europeană.

Cum ar fi ca România, din senin, așa, să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia?

Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în acest moment, adică ar fi dramatic să pierdem în momentul ăsta”, a spus Nicușor Dan pentru Știrile ProTV.

Președintele a spus că nu i-a fost propusă, în discuțiile de la Cotroceni, nicio variantă de guvernare care să includă AUR deoarece liderii fostei coaliții au înțeles acest scenariu trebuie evitat din două motive: securitatea națională și stabilitatea economică, mai exact accesul la fondurile europene.

„În opinia mea, nu este un partid pro-occidental și de aici vine blocajul, adică cu toate defectele lor. Totuși, partidele pro-occidentale se străduiesc să facă un guvern fără să aibă nevoie de sprijinul...

N-au venit (cu această propunere n.red), pentru că au înțeles de la început că, nu eu, ci România, din două perspective, una de securitate și una de securitate economică, ca să-i spunem, să prevenim retrageri de fonduri, cum vă aduc aminte că era vorba înainte de alegerile prezidențiale de acum un an. Din aceste două motive, partidele înțeleg și încearcă să evite acest scenariu”, a spus Nicușor Dan.

Partidul AUR îl acuză pe Nicușor Dan că are un „comportament profund nedemocratic”, iar orice guvern minoritar numit de acesta votat de Parlament ar însemna „validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente”. AUR consideră că soluția la ieșirea din criza politică este organizarea de alegeri anticipate, un scenariu pe care Președintele nu și-l dorește.

AUR a inițiat „formal” procesul pentru suspendarea președintelui, dar este încă în faza de strângere a semnăturilor, neavând numărul necesar pentru a depune efectiv inițiativa în Parlament.