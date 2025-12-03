Nicușor Dan cere Coaliției să nu se mai certe în scandalul crizei de apă: „Luptele politice nu ajută la nimic”

Președintele Nicușor Dan a scris, miercuri, pe Facebook, că situația „dezastruoasă” de la Barajul Paltinu, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă de o săptămână, arată cât de grave sunt consecințele atunci când instituțiile statului nu iau în calcul toate scenariile posibile și nu comunică. Șeful statului a adăugat că în urma controlului de la Paltinu vor fi găsiți cei ce se fac vinovați de această criză și ei vor trebui să plătească. Nicușor Dan a cerut, de asemenea, partidelor din Coaliție să nu se mai certe, subliniind că luptele politice și „declarațiile cu miză electorală” nu sunt constructive.

„Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporții pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, arată cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului.

Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. În elaborarea documentațiilor tehnice este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile, astfel încât informațiile relevante să fie la dispoziția factorilor de decizie. În acest moment, atenția trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluții.Luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic”, a scris Nicușor Dan.

Președintele României a adăugat că cei vinovați trebuie să plătească și a subliniat că este important ca șefii instituțiilor din țara noastră să fie angajați pe criterii de competență.

„Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit, iar toți cei vinovați trebuie să plătească.

Însă dincolo de această evaluare, este cert că angajările în pozițiile de conducere de la nivelul diferitelor autorități ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competență.

Chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administrației publice este obligatorie pentru ca statul să își poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetățenilor”, a conchis Nicușor Dan.