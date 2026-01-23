Nicuşor Dan, despre acuzația de plagiat adusă lui Radu Marinescu: "Sunt bătălii mai importante în care să mă implic"

Nicuşor Dan, preşedintele României şi Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Sursa colaj foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat vineri că are bătălii mai importante în care să se implice, enumerând aici justiţia şi evaziunea fiscală, decât subiectul legat de acuzele de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, potrivit Agerpres.

Declaraţiile şefului statului despre scandalul în care se află ministrul Justiţiei vin la mai bine de o săptămână după ce premierul României, Ilie Bolojan, a admis într-un interviu acordat la TVR că plagiatul este "o formă de furt", care "nu este de apreciat", dar a subliniat că nu-l va demite pe Radu Marinescu.

"Sunt multe bătălii de dus, asta e opina mea. Noi am avut o perioadă, anii '90-2000, în care era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesorii îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo... plagiat.

O parte dintre oamenii ăştia sunt parte din elita politică a Romaniei de azi. Nu există o contrapondere politică faţă de această realitate. Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic", a declarat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele României s-a aflat vineri, la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European. Nicuşor Dan a prezentat joi noaptea concluziile Consiliului European extraordinar, precizând că liderii europeni au decis prelungirea cu şase luni a suspendării introducerii tarifelor UE pentru SUA.

"UE, în coordonare cu NATO, va investi pentru apărarea zonei arctice", a spus şeful statului la finalul Consiliului European.