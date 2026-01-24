Nicușor Dan, despre atacurile din Coaliție: „E democrație, e libertate să spună fiecare ce vrea. E bine? Nu e bine”

Nicușor Dan a spus că, așa cum e prevăzut în acordul coaliției de guvernare, PNL dă premierul până în aprilie 2027. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a atras atenție la Iași, după ceremoniile dedicate zilei Unirii Principatelor Române, că certurile din coaliție nu fac bine credibilității României pe piețele financiare și duc la creșterea dobânzilor la împrumuturi.

Întrebat despre atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, Nicușor Dan a precizat:

“E democrație, e libertate ca fiecare să zică ce vrea pe scena politică. E Bine? Nu e bine! Dacă percepția cu privire la coaliția de guvernare e negativă pe piețele financiare, înseamnă că România se împrumută cu 0,2%, 0,3%, 0,4% mai scump. E bine ca să separăm acțiunea politică de declatația politică. Nu se poate, mergem așa, ce putem face altceva?!”, a spus președintele Nicușor Dan.

Pe de altă parte întrebat dacă ar putea fi schimbat premierul, Nicușor Dan a răspuns că așa cum e prevăzut în acordul coaliției de guvernare, PNL dă premierul până în aprilie 2027:

“Există o coaliție de patru partide, coaliția are un acord, nimeni nu a pus în discuție acest acord. Acordul spune că, până în aprilie anul viitor, PNL dă prim-ministrul”.

Ce a spus Ilie Bolojan despre o eventuală demitere

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat vineri într-un interviu pentru Radio România Actualități că nu se teme că va fi schimbat din funcție, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare după discuțiile privind noul proiect de buget și pachetul de măsuri pentru scăderea cheltuielilor în administrație:

“Pentru mine e o situație ingrată. Eu mă gândesc că alți oamenii în situații mult mai dificile fac ce este nevoie pentru familiile lor, pentru țara noastră. Aceasta este răspunderea pe care o am în această perioadă”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că susținerea Guvernului se va testa în Parlament, când va fi asumarea răspunderii pentru un nou pachet de măsuri.

Atacurile din PSD la adresa lui Ilie Bolojan s-au accentuat în ultimele zile. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a preluat ideea colegului său de partid, Claudiu Manda, care spusese, la Antena 3 CNN, despre Bolojan că "nu respectă playlistul, s-ar putea să fie nevoie să schimbăm lăutarul" şi a declarat că "am văzut declarațiile prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da".

De asemenea, liderul social-democraţilor i-a mai transmis premierului, la Romania TV, că "nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită" şi că îşi doreşte "un pachet de relansare economică". Totodată, prima ședință de Coaliție din acest an a fost una tensionată, potrivit surselor Antena 3 CNN.