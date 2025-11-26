Nicușor Dan, despre dronele care au pătruns în România: Aceste drone, care intră din când în când pe teritoriul nostru, sunt accidente

Dronă detectată în spaţiul aerian naţional, după ce rușii au atacat lângă graniță. FOTO Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare din Parlament, că incidentele ce implică drone care intră în spațiul nostru aerian pot fi catalogate drept "accidente". "Unde putem spune cu precizie că e o acțiune ostilă a Rusiei e campania de dezinformare și manipulare de 10 ani", a adăugat şeful statului.

"Toate aceste drone, care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba despre o acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare de zece ani, acolo este o certitudine.

Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că aceste locuri s-au întâmplat în multe alte locuri, pe diverse aeroporturi. Sunt chestiuni tehnice", a declarat Nicușor Dan, care a afirmat că a avut discuţii cu reprezentanţii Ministerului Apărării:

"Bineînțeles că am avut discuții și cu domnul ministru și cu șeful Statului Major și, în linii marii, explicațiile pe care le-am văzut de la ei în spațiul public sunt cele reale".

Drone ruseşti au pătruns, marţi, în România

Marţi, o dronă rusească a căzut în curtea unui localnic, în județul Vaslui, iar radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat şi alte drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați.

"Avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos, mai devreme am primit informația că au găsit o dronă, probabil acea dronă, o să văd raportul", a spus Ionuţ Moșteanu, ministrul MApN, după incidentele de marţi.

Generalul în rezervă Marius Crăciun a intervenit la Antena 3 CNN şi a explicat că dronele care au survolat, marţi dimineaţă, teritoriul României fac parte din planul ruşilor de a testa reacţia de apărare antiaeriană a Armatei noastre inclusiv la Poarta Focșanilor, pe unde ar trece un atac terestru.

"Ruşii testează reacţia NATO, testează reacţia de apărare antiaeriană a României şi, în anumite zone importante pentru apărarea României: în Poarta Focșanilor, la obiective militare din județul Galaţi, unde avem Poligonul Smârdan, în Tulcea, în Constanţa - unde avem baza de la Mihail Kogălniceanu", a afirmat generalul în rezervă Marius Crăciun.