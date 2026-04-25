Oana Țoiu anunță că România a cerut o reuniune NATO dedicată securității la Marea Neagră: „Va avea loc în următoarele săptămâni"

A.O.
1 minut de citit Publicat la 21:33 25 Apr 2026 Modificat la 21:33 25 Apr 2026
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Agerpres

Oana Țoiu a anunțat, la Antena 3 CNN, că România a solicitat o reuniune a aliaților NATO dedicată exclusiv securității la Marea Neagră. Ministra Afacerilor Externe a declarat că această întâlnire va avea loc în următoarele săptămâni și va urmări atragerea de resurse pentru a întări flancul estic al alianței. 

Șefa MAE a fost întrebată dacă România a cerut activarea articolul 4 din tratatul NATO care stabilește mecanismul de consultare între aliați atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreunui stat membru este amenințată. 

„Pot să vă dau o informație în premieră și anume că în cadrul NATO o să avem o adunare dedicată securității la Marea Neagră și, evident, aici vorbim și de Delta Dunării, o reuniune cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni și acolo o să putem să discutăm împreună necesitatea de a asigura practic efortul comun aliat, pe de o parte, cât și resursele pentru a întări flancul estic. Toți aliații noștri pe parcursul zilei au fost informați de asemenea și secretarul general Mark Rutte”, a fost răspunsul Oanei Țoiu. 

Ministra Afacerilor Externe a făcut această declarație, după ce a discutat astăzi cu mai mulți aliați din NATO și UE despre încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească, care ulterior s-a prăbușit peste o casă în Galați

Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească au căzut, în noaptea de 24 spre 24 aprilie, în Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Au fost evacuate 535 de persoane, iar zona a fost securizată pe un perimetru de 200 de metri. Drona cu încărcătură explozivă a fost detonată în jurul orei 14:20, apoi locuitorii afectaţi au putut să revină la casele lor. 

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, care a spus că Rusia are un  „comportament iresponsabil” și a avertizat Moscova că România privește cu „toată seriozitatea” acest incident în care proprietăți românești au fost avariate. 

Ulterior, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a chemat pe ambasadorul Rusiei la București la MAE să dea explicații privind violarea spațiului aerian al României. Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, nu a putut nega „cu totul” că drona aparține Federației Ruse, a dezvăluit Oana Țoiu, la finalul discuțiilor cu diplomatul rus de la MAE. 

 

Etichete: oana toiu alianţa NATO Mark Rutte reuniune NATO

