Oana Ţoiu: Reducerea salariilor în MAE „nu este realist posibilă”, deși trebuie tăiate cheltuielile

Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, spune că grila de salarizare este „semnificativ” sub media grilelor altor ministere / Foto: Hepta

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că va respecta angajamentul de reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul, dar micşorarea salariilor angajaţilor MAE nu este „realist posibilă” pentru că grila de salarizare este „semnificativ” sub media grilelor altor ministere, potrivit Agerpres.

„Ministerul Afacerilor Externe şi-a asumat susţinerea obiectivelor enunţate de premier, şi anume reducerea cheltuielilor bugetare. În ceea ce priveşte micşorarea salariilor angajaţilor din Ministerul Afacerilor Externe, acest lucru nu este realist posibil şi vă invit să vedeţi grila de salarizare, este publică.

Ministerul Afacerilor Externe are o grilă de salarizare semnificativ sub media grilelor de salarizare a altor ministere, dar avem alte instrumente cu care vrem să respectăm acest angajament de reducere a 10% a cheltuielilor dedicate personalului şi o să venim cu acest plan”, a afirmat Ţoiu, miercuri, la Parlament.

Referindu-se la eventuala comasare a Institutului Diplomatic Român cu alte instituţii, Ţoiu a spus:

„Ministerul Afacerilor Externe nu susţine proiectul din Parlament, care amestecă în acelaşi loc şi instituţii care aparţin Ministerului Afacerilor Externe şi sunt create pentru a forma şi a pregăti diplomaţi şi alte instituţii care nu au nicio legătură cu acest domeniu, pentru că, deşi comasarea mai multor instituţii poate să arate bine matematic, în momentul în care amesteci cu totul domenii de activitate şi misiuni diferite şi echipe cu pregătire diferită este, cel mai probabil, ca niciunul dintre ele să nu îşi poată face treaba bine”.

Ea a explicat că se va analiza posibilitatea „de a micşora costurile, în special pentru servicii pe care le pot avea în comun, fie că vorbim de servicii juridice, administrative, de contabilitate şi vom prezenta aceste propuneri până la sfârşitul anului”.