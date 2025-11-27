Pregătiri pentru alegerile din 7 decembrie: AEP și STS instruiesc operatorii de calculator

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), derulează, săptămâna aceasta, instruiri pentru operatorii de calculator implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din 7 decembrie, relatează Agerpres.

Operatorii de calculator au un rol „esențial” în procesul electoral, transmite AEP. Aceștia asigură operarea, cu respectarea legii, a sistemelor informatice utilizate în secţiile de votare

„Aceştia introduc şi transmit prin aplicaţiile informatice datele prevăzute de lege şi semnalează eventualele incidente tehnice, contribuind astfel la funcţionarea corespunzătoare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal”, precizează AEP, pe Facebook.



Prin aceste instruiri, se consolidează competenţele tehnice ale operatorilor şi se clarifică procedurile standard din ziua votului, în vederea asigurării corectitudinii datelor privind prezenţa la vot şi a rezultatelor votării, conform AEP.



Potrivit sursei citate, pregătirea riguroasă a personalului din secţiile de votare reprezintă o condiţie esenţială pentru desfăşurarea procesului electoral în condiţii de legalitate, corectitudine şi transparenţă.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru primari în:

comuna Remetea, judeţul Bihor;

comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani;

comuna Marga, judeţul Caraş-Severin;

comunele Dobromir şi Lumina, judeţul Constanţa; o

raşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa;

comuna Sopot, judeţul Dolj;

comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa;

comuna Vânători, judeţul Iaşi;

comunele Poienile de sub Munte şi Şieu, judeţul Maramureş;

comuna Cârţa, judeţul Sibiu;

De asemenea, alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău.