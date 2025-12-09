Sociolog, despre amenințările PSD că iese de la guvernare: „Ar fi o greșeală, cred că se va încerca o negociere pentru excluderea USR”

Liderii Coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. Sursa foto: Agerpres

Sociologul Vladimir Ionaș a comentat, la Antena 3 CNN, amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare, după rezultatul alegerilor din București. „Ar fi o greșeală”, a spus sociologul, care a atras atenția că social-democrații ar trebui să se concentreze pe recuperarea electoratului pe care l-a pierdut în ultimii ani și acest lucru nu îl poate face decât dacă livrează rezultate. Vladimir Ionaș a mai spus că, în opinia sa, social-democrații se vor folosi de scorul mic obținut de candidatul USR în București pentru a încerca să negocieze cu Ilie Bolojan excluderea partidului de la guvernare.

Vladimir Ionaș a spus că ieșirea de la guvernare a PSD ar fi o „eroare”, deoarece fără rezultate concrete, măsuri care să satisfacă electoratul, care pot fi luate doar la guvernare, social-democrații nu își pot recupera alegătorii pierduți.

„Mai degrabă cred că se va încerca o negociere cu premierul Bolojan pentru excluderea USR de la guvernare. Din perspectiva mea, ar fi o eroare ieșirea de la guvernare pentru că strategia pe următorii ani ar trebui să fie pentru PSD recuperarea unei mari părți a electoratului și poți să faci acest lucru dacă livrezi. Să intri în opoziție, să te lupți la nivelul zgomotului cu cei care au câștigat deja acel electorat mi se pare o greșeală”, a spus sociologul.

Acesta a explicat că erodarea nu survine neapărat la guvernare, ci doar atunci când lipsesc rezultate și a criticat dur Guvernul Bolojan din această perspectivă.

„Te erodezi dacă nu livrezi. Dacă acest Guvern începe să livreze nu se va eroda. Dacă tai la guvernare, doar de dragul de a tăia fără să livrezi nimic electoratului...asta e principala problemă la noi, a Guvernelor, pentru că nu înțeleg cât de important e să mulțumești anumite părți ale electoratului prin anumite măsuri. Atâta vreme cât acest Guvern nu a livrat nimic, dar nimic, până în acest moment de la înființare e normal să se erodeze”, a spus Ionaș.

Cea mai bună soluție pentru PSD este, în opinia lui Vladimir Ionaș, să rămână la guvernare și să forțeze scoaterea USR din Executiv.

„Nu știu dacă asta au ei în cap acum și văd ca o metodă de negociere, eu spun că asta ar fi cea mai bună soluție pentru ei. Mie mi se pare că în momentul de față ar fi o greșeală ieșirea de la guvernare”, a conchis sociologul.

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit marţi, de la ora 10.00, în prima şedinţă a conducerii partidului, de la eşecul înregistrat la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă s-a clasat pe locul trei, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu.

Sorin Grindeanu a afirmat, după alegerile din Capitală, că partidul său va analiza dacă va condiționa participarea la guvernare de excluderea USR din Coaliție. „Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus liderul PSD.