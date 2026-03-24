STENOGRAME. Bolojan: „Credem că PNL poate să mai stea cu PSD dacă generează o criză?”. Thuma: „Să nu fim nici remorca USR”

PNL nu va mai face Coaliție cu PSD în viitor, dacă social-democrații votează pentru moțiunea de cenzură anunțată de AUR împotriva propriului Guvern. Rezoluția a fost adoptată cu o singură abținere, într-o ședință a liderilor liberali la care nu au lipsit contrele și reproșurile pentru Ilie Bolojan. Principalul său contestatar, Hubert Thuma, l-a acuzat că este prea apropiat de USR și i-a cerut să își respecte cuvântul de la congresul în care a fost ales. La rândul ei, Alina Gorghiu i-a spus premierului că el ar fi trebuit să fie cel care setează „tempo-ul” în Coaliție, nu social-democrații.

Biroul Politic Național al PNL a decis că susține în continuare Guvernul Ilie Bolojan. În rezoluția adoptată, lideri liberali au cerut PSD să „să revină la o atitudine responsabilă", în caz contrar nu vor mai face Coaliție cu PSD.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, se arată în rezoluția PNL.

O decizie similară a fost luată și de USR.

Stenograme din ședința PNL

Rezoluția prin care PNL a anunțat că nu va mai face coaliție cu PSD, dacă aceștia votează moțiunea de cenzură a fost votată în unanimitate, cu o abținere, potrivit surselor Antena 3 CNN.

A fost o ședință tensionată a liderilor PNL, în care i s-au făcut mai multe reproșuri premierului și președintelui PNL Ilie Bolojan. Liderii liberali i-au reproșat atât apropierea față de USR, cât și faptul că nu a fost suficient de dur cu social-democrații.

Au fost, de asemenea, contre legate de ce va urma după ce se rupe Coaliția.

Alina Gorghiu, deputată PNL: Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei Coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în Coaliție. De ce vă spun asta? Pentru că agreez ideea pe care a spus-o Florin Roman, că, atunci când ceva nu merge în Coaliție, cel care e de vină e premierul. Alături de ceilalți lideri de partide politice, desigur. Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare. Să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare, înseamnă că noi generăm criză politică. Vreau în proiectul de comunicare publică, să fie explicit, domnule Motreanu, nu cu AUR, dacă mai vrem să fim frecventabili. Pentru că, de două zile, văd în presă, povestea asta. Cred că noi trebuie să facem această demarcație clară între noi și acești extremiști.

Ilie Bolojan, premierul României: Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că, dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare. Că, dacă ei fac asta, ei, practic, se dezic de guvernare, nu noi.

După acest schimb de replici, a urmat întrebarea mai multor lideri PNL despre viitor: „Rămânem în Opoziție sau cu cine intrăm la guvernare?”

Robert Sighiartău, deputat PNL, membru în BPN: Nu răspundem la asta.

Ilie Bolojan, premierul României: Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem.

La finalul ședinței, nici rezoluția, nici comunicatul de presă al PNL nu au avut vreo referire la AUR sau la ce urmează după în eventualitatea ruperii Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Însă, în ședință, conform surselor Antena 3 CNN, liderii liberali au discutat despre varianta ca tot Ilie Bolojan să fie propus prim-ministru dacă se va rupe Coaliția.

Reproșuri pentru Bolojan

Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din PNL, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a avut un tir de reproșuri la adresa premierului, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, în mod special legate de relația acestuia cu USR.

Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov: Stimați colegi. Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR. În ianuarie 2021, USR-iștii au venit și au spus: facem guvern cu PNL, dar fără Orban premier. După ce au depus moțiune de cenzură, au zis: vrem cu PNL, dar fără Cîțu premier. Vreau să văd de la dumneavoastră, domnule președinte, aceeași măsură și în ceea ce privește USR.

PNL s-a transformat într-un fel de agenție de plasare a forței de muncă a celor de la REPER și USR care n-au serviciu. Ce observ eu, ca membru de partid. Am văzut că ați fost deranjat, și mi se pare normal, când ați fost atacat. Ați fost deranjat când a fost doamna Buzoianu atacată. Dar când doamna Buzoianu l-a atacat pe Mircea Fechet, nu v-am văzut la fel de deranjat. Când cei din USR l-au atacat pe Cătălin Predoiu, nu v-am văzut la fel de deranjat. Când consilierul dumneavoastră personal, Vlad Gheorghe, m-a atacat pe mine, bănuiesc că v-ați bucurat. Dar asta e altă poveste, nu v-am văzut deranjat.

Domnule președinte, vi se pare normal? Dar să și faceți ce spuneți. Vă doriți un proiect al PNL care să nu fie remorca PSD-ului, dar nici a USR-ului. Îmi doresc să faceți ce ați promis la congres, să conduceți un partid conservator.

Bolojan nu renunță la reforma PNL

Ilie Bolojan nu are în plan să renunțe la reforma PNL, potrivit surselor Antena 3 CNN. Astfel, în acest moment au loc negocieri cu fostul premier Ludovic Orban și ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru privind ce funcții vor primi în momentul în care se vor alătura PNL.

Ludovic Orban ar urma să preia un post de conducere în PNL, partid pe care l-a și condus, înainte de a-l părăsi și a fondat Forța Dreptei. Fostul premier ar urma să fie vicepreședinte al PNL. Acesta negociază de câteva luni revenirea în PNL, dar opiniile în ceea ce îl vizează, în PNL, sunt împărțite. Cei care nu aveau o relație bună cu el spun că nu ar fi cazul ca acesta să fie reprimit în partid.

Tot o funcție de conducere ar urma să primească și Dragoș Pîslaru.

O decizie finală urmează să fie luată de Ilie Bolojan la finalul discuțiilor.

Statutul PNL a fost modifcat astfel încât partidului se pot alătura și reprezentanți care nu sunt membri PNL, dar ar putea avea funcții de conducere.