Un al treilea suspect a fost săltat de poliţişti în dosarul de trafic de droguri deschis după moartea lui Mario

Potrivit anchetatorilor, noii suspecți au fost indicați de cei deja prinși. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Un nou suspect a ajuns în faţa autorităţilor în dosarul de trafic de droguri deschis după moartea lui Mario. Cei doi tineri de de 17 şi 24 de ani care au fost reţinuţi l-ar fi indicat pe cel de-al treilea suspect. Cu toţii le-ar fi furnizat droguri adolescenţilor acuzaţi că l-au ucis pe Mario Beride, un băiat de 15 ani din localitatea Cernei, judeţul Timiş. Poliţiştii şi mascaţii au descins şi la locuinţa unui dealer, de unde au ridicat mai multe probe.

Ancheta a fost deschisă la scurt timp după ce minorul de 13 ani, acuzat de omor, a fost testat pozitiv la substanțe interzise. Inițial, anchetatorii au descins la locuința unui dealer, unde au găsit și ridicat mai multe probe. Audierile din dosar au dus însă la alți suspecți.

Un alt tânăr bănuit că ar fi implicat în rețeaua de trafic a fost ridicat și dus la audieri, iar oamenii legii au descins la o altă adresă. Există suspiciuni că suspectul ar fi vândut droguri inclusiv unor minori.

"Am văzut pe aici tot felul de copii şi tot felul de şmecherii. Părea dubios, tot iese din casă, se duce înapoi, iar iese", a declarat un vecin pentru Antena 3 CNN.

Potrivit anchetatorilor, noii suspecți au fost indicați de cei deja prinși – un tânăr de 24 de ani și unul de 17 ani – care ar fi vândut droguri şi băiatului de 13 ani.

Petiție online pentru modificarea Codului Penal: răspundere penală pentru minori sub 14 ani

Aproape 300.000 de oameni au semnat până acum petiţia, denumită simbolic "Legea Mario", prin care se cere modificarea Codului Penal, tocmai pentru ca aceste fapte comise cu discernământ de cei sub 14 ani să fie pedepsite ca atare. De altfel, Ministerul Justiţiei analizează schimbarea Codului Penal cu o singură condiţie: ca minorul să fi avut discernământ la momentul crimei.

Recent, profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că este interesant de descoperit "până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul" înfiorător care i-a adus sfârşitul lui Mario Alin Beride. Crima a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână, mai exact în seara zilei de luni, 19 ianuarie.