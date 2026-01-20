Mărturia românului rănit în accidentul feroviar din Spania. Sfatul primit de la bunicul lui, fost mecanic de tren, l-a salvat

Autorităţile din Spania se tem că bilanţul victimelor va creşte. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Robert Bratu, unul dintre cei doi români răniţi în urma accidentului feroviar din Spania, a declarat pentru TVR că a reuşit să scape cu viaţă datorită unui sfat primit de la bunicul său, care a fost mecanic de tren. El a descris momentul impactului ca fiind unul oribil şi, după ce şi-a revenit din şoc, a ajutat câteva dintre persoanele rănite. "Am momente când îmi vine să plâng", a mai mărturisit bărbatul. Potrivit celor mai noi informaţii, 41 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma tragediei care a avut loc în sudul Spaniei, iar 120 de persoane au fost rănite, a scris BBC. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Robert Bratu a declarat că s-a ales cu câteva răni uşoare şi a subliniat că a avut un noroc foarte mare. Bărbatul a povestit că un sfat primit în copilărie de la bunicul său, care a fost mecanic de tren, l-a salvat.

"Am câteva lovituri, dar am avut un noroc foarte mare. Am simţit că frânează puternic şi eram în linie dreaptă. În momentul ăla, că eu de mine... bunicul era mecanic de tren şi mi s-a părut ceva foarte ciudat. Şi am pus picioarele pe scaunul din faţă, am zis: «Ori ne-am lovit, ori s-a întâmplat ceva»", a declarat Robert Bratu.

Ulterior, românul rănit în urma accidentului feroviar, înregistrat lângă oraşul Córdoba, a mai spus: "(...) la câteva secunde a venit bubuitura. Ce să vă spun... Oribil! Am încercat să ajut persoane pe acolo. Am momente aşa, când îmi vine să plâng".

Printre supravieţuitori se numără şi o fetiță de 6 ani, care a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania. Povestea ei a impresionat milioane de oameni.

Conform BBC, salvatorii au lucrat pe parcursul celei de-a doua nopți și se tem că mai multe victime ar putea fi prinse încă sub dărâmături.

Peste 120 de persoane au fost rănite atunci când vagoanele unui tren spre Madrid au deraiat și au trecut pe cealaltă cale, lovind un tren care venea din sens opus, în Adamuz, duminică seara.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a spus că bilanțul deceselor "nu este încă final". Oficial, numărul celor care şi-au pierdut viaţa a ajuns la 41.

Presa spaniolă a scris că este investigată o sudură defectă sau deteriorată la unul dintre șine ca posibil factor în producerea accidentului. Se pare că o distanță de 30 cm într-una dintre șine este în centrul atenției anchetei.

Cauza tragediei feroviare din Spania

Accidentul feroviar ar fi fost provocat de o îmbinare defectuoasă a șinelor, a scris presa iberică. Potrivit ministrului spaniol al Transporturilor, investigația ar putea dura cel puțin o lună, descriind incidentul ca fiind "extrem de ciudat".

Tehnicienii au declarat pentru ziarul El Mundo că o sudură "rea" sau "deteriorată" este "mai mult ca sigur" cauza deraierii. În Spania vor urma trei zile de doliu naţional, iar astăzi Regele Felipe și Regina Letizia vor ajunge la locul tragediei.

Ignacio Barron, șeful Comisiei de Investigație a Accidentelor Feroviare din Spania (CIAF), a declarat la RTVE: "Ceea ce joacă întotdeauna un rol într-o deraieră este interacțiunea dintre șină și vehicul, iar asta investighează comisia în prezent".

Pe de altă parte, ziarul spaniol El País notează că nu era clar dacă defectul a fost cauza sau rezultatul accidentului. Luni, președintele Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a exclus aparent "eroarea umană", declarând pentru emisiunea RNE TV Las Mañanas că "dacă șoferul greșește, sistemul însuși corectează eroarea".

Operatorul rețelei feroviare, Adif, a declarat că coliziunea s-a produs la ora 19:45, ora locală (18:45 GMT), duminică, la aproximativ o oră după ce unul dintre trenuri a plecat din Málaga spre Madrid, când a deraiat pe o porțiune dreaptă de cale lângă orașul Córdoba.

Forța impactului a împins vagoanele celui de-al doilea tren într-un terasament, potrivit ministrului transporturilor. Acesta a adăugat că majoritatea celor uciși sau răniți se aflau în vagoanele din față ale celui de-al doilea tren, care circula dinspre Madrid spre Huelva.

Până vineri au fost suspendate toate serviciile de mare viteză între Madrid și orașele sudice Malaga, Córdoba, Sevilla și Huelva.

Preşedintele României, Nicușor Dan, şi ministra de Externe, Oana Țoiu, și-au exprimat în cursul zilei de luni solidaritatea pentru tragedia din sudul Spaniei.