Protest în fața Guvernului împotriva pensiilor speciale: „Nu e reformă, e protejarea privilegiilor”

Organizaţiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România. Foto: Agerpres

Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seară, în faţa sediului Guvernului, împotriva pensiilor speciale. Cei prezenţi au cerut organizarea unui referendum constituţional pentru eliminarea pensiilor speciale şi au afişat pancarte cu mesaje împotriva privilegiilor primite de magistraţi. Proteste similare au avut loc și în alte orașe din țară, relatează Agerpres.

Protestul a avut loc în cadrul unei acţiuni a Comunităţii Declic, alături de „Corupţia Ucide” şi „Iniţiativa România”, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”.



Protestatarii au scandat lozinci precum „Magistraţi, nu aristocraţi”, „Tânăr pensionar - privilegiu clar”, „Tăiaţi, tăiaţi, pensiile speciale”, „Vă rugăm să ne scuzaţi, nu muncim cât încasaţi” sau „Pensie la bătrâneţe, nu la tinereţe”.



Organizaţiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România.



„Dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară. Guvernul şi preşedintele se roagă de magistraţi să accepte pensii de 'doar' 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obişnuiţi au fost nevoiţi să suporte măsurile 'anticriză' de îndată. Executivul are răbdare cu magistraţii cărora le acordă o tranziţie de 10 - 15 ani până la implementarea legii, în timp pensionarii obişnuiţi au aflat de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor”, se arată într-un comunicat al organizaţiilor civice.



Conform iniţiatorilor protestului, în timp ce privilegiile rămân protejate, restul cetăţenilor sunt nevoiţi să suporte măsurile anticriză: creşterea taxelor, tăieri de venituri pentru pensionarii obişnuiţi, impozitare suplimentară pentru mamele în concediu de creştere copil şi burse reduse pentru studenţi.



Una dintre soluţiile propuse este introducerea principiului „fiecare primeşte după cât a contribuit”, a menţionat sursa citată.

Proteste în mai mult orașe din țară

Vineri au fost organizate proteste şi de către iniţiativele locale din Timişoara, Iaşi, Piteşti şi Arad.

Un protest la care au participat aproximativ 50 de tineri a avut loc vineri seara în Piaţa Operei din Timişoara, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, în organizarea Iniţiativei Timişoara şi a grupului civic Tinerii Liberali.



„Noi vrem să cerem tăierea pensiilor speciale. Noi creăm o mişcare pentru a face toate pensiile din această ţară să fie în funcţie de contributivitate. Nu mai putem să fim oameni speciali şi oameni săraci, amărâţi. Nu mai putem face aceste diferenţe între noi”, a afirmat Gheorghiţă Dan, organizatorul protestului.



Un alt vorbitor care li s-a adresat tinerilor a arătat că cei prezenţi la acest protest fac parte din rândul celor care nu s-au demoralizat.



„Am decis să organizăm acest protest anume din motivul că simţim că ceva pierdem, că totuşi nu sunt de acord românii cu acest fenomen toxic, cu pensiile speciale. (...). În 2017, cei mai în vârstă decât mine au fost la proteste, au apărat Justiţia, să fie independentă, iar acum Justiţia face figuri şi este de-a dreptul toxică”, a punctat unul dintre protestatari.



Protestatarii au avut câteva pancarte pe care scria: „Adevărul nu are pensie specială” şi „CSM - Consiliul Supărărilor Majore” şi au scandat sloganuri pentru eliminarea pensiilor speciale.

Guvernul a trimis către CSM reforma pensiilor magistraților

Potrivit documentului consultat de Antena 3 CNN, magistrații vor beneficia de o pensie de serviciu echivalentă cu cel mult 70% din ultimul venit net.

De asemenea, perioada de tranziție a fost prelungită la 15 ani, ceea ce înseamnă că se va reduce treptat vârsta de pensionare, magistrații ajungând să iasă la pensie la 65 de ani în 2041.

Documentul poate fi consultat AICI.

Proiectul nu este pe placul CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a respins, miercuri, noua propunere pentru pensiile magistraților. „Noi am spus 65% din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”, a declarat vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu.

Replica premierului Bolojan a venit vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„65% din brut se apropie practic de 100% din net, deci peste 90% din net. Cred că nici dumneavostră nu știți situații în care în lumea normală, în lumea de pensii contributive, o pensie este cât ultimul salariu”, a spus prim-ministrul.