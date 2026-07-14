O petiție online pentru eliminarea Argentinei de la Cupa Mondială 2026 a strâns peste 5 milioane de semnături

Argentina a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

O petiție pentru eliminarea Argentinei de la Cupa Mondială 2026 a început să circule online, înaintea semifinalei cu Anglia, de miercuri seară. Aceasta a strâns deja peste 5 milioane de semnături, scrie Eurosport.

Miercuri, de la ora 22, ora României, se joacă semifinala dintre Anglia și Argentina, un meci decisiv pentru calificarea în finala competiției.

Înaintea partidei, a fost lansată o petiție online care cere excluderea campioanei mondiale en-titre din competiție, petiție care a strâns deja peste 5 milioane de semnături.

Petiția a apărut după ce fanii fotbalului și nu numai au acuzat Argentina că a fost ajutată, pe parcursul turneului, de către arbitri și de FIFA.

Cei care au lansat petiția au expus 10 motive pentru care au decis să apeleze la o astfel de inițiativă, menționând arbitrajul din partida cu Egipt, penalty-urile primite de argentinieni, comportamentul rasist al fanilor dar și adversarele pe care campioana mondială en-titre le-a avut la Cupa Mondială 2026.

„Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală”, se arată pe site-ul petiției, argentinaout.com.

Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere la FIFA cu privire la deciziile de arbitraj și solicită, de asemenea, excluderea arbitrului francez Francois Letexier pentru restul turneului.

Reacția vine după înfrângerea suferită împotriva Argentinei în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 (2-3). Plângerea îi vizează pe arbitrul francez François Letexier și pe cei doi asistenți ai săi, Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Mai exact, Hany Abo Rida, președintele federației, cere o anchetă privind deciziile luate împotriva „Faraonilor”, și, oficial, excluderea brigăzii franceze pentru restul turneului din cauza presupuselor erori ale acestora.

Meciul a înfuriat tabăra egipteană, selecționerul Hossam Hassan susținând că mai multe decizii cheie au fost împotriva echipei sale. Antrenorul Egiptului a sugerat că rezultatul a fost afectat de factori din afara terenului, sugerând chiar că a existat o dorință ca Messi și Argentina să rămână în turneu.