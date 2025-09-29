Ținta de deficit de 8,4% e o „misiune aproape imposibilă”. Economist: „Trebuie tăiate investițiile, se construiesc stadioane”

Analistul financiar a criticat, de asemenea, legea bugetului pentru anul 2025, despre care a spus că a fost o „scamatorie bugetară”. Foto: Agerpres

Economistul Adrian Negrescu a spus luni, la Antena 3 CNN, că noua țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB, negociată de premierul Bolojan cu Comisia Europeană, este realizabilă doar dacă vor fi reduse cheltuielile cu investițiile. Analistul financiar a afirmat că, în continuare, în România se construiesc stadioane care costă 100 de milioane de euro prin programul „Anghel Saligny”, în condițiile în care nu au fost bani pentru indexarea alocațiilor. Adrian Negrescu a avertizat că, în lipsa tăierii investițiilor nenecesare în acest moment, încadrarea în ținta de deficit rămâne o „misiune imposibilă”.

Două condiții sunt necesare pentru ca România să încheie anul cu un deficit de 8,4%, a explicat Adrian Negrescu. În primul rând, să crească încasările la bugetul statului și în al doilea rând, să fie reduse investițiile care nu sunt urgente.

„Eu sper ca încasările să crească în lunile septembrie, octombrie, poate și în noiembrie pe fondul creșterilor de taxe astfel încât să ajungem la acel nivel. Suntem la 4,5, ne-am propus 8,4% deficit.

Ar fi loc să ne încadrăm, dar pentru asta trebuie să tai din cheltuielile astea cu investiții, mai ales din PNDL și Anghel Saligny, unde se construiesc stadioane de 100 de milioane de euro în 2025, în condițiile în care noi nu am avut bani să indexăm alocațiile copiilor. Mi se pare o misiune aproape imposibilă”, a spus analistul financiar la Antena 3 CNN.

Adrian Negrescu este de părere că Guvernul Bolojan va fi nevoit să mai facă o rectificare bugetară luna viitoare sau în noiembrie, deoarece la rectificarea de acum au fost acoperite doar nevoile urgente.

Analistul financiar a criticat, de asemenea, legea bugetului pentru anul 2025, despre care a spus că a fost o „scamatorie bugetară”.

„Cred că va fi prima rectificare. Probabil va urma încă una în luna octombrie, noiembrie, pentru că încasările statului în momentul de față nu ajung pentru a face față provocărilor financiare.

Gândiți-vă că ministerele au cerut 80 de miliarde de lei, o sump de trei ori mai mare decât este disponibilă în momentul de față pentru a rectifica această lege a bugetului care a fost construită foarte prost.

Sunt foarte multe instituții care și-au subevaluat cheltuielile în 2025, ca să le iasă acea prognoză de creștere economică, acel deficit de 6,7% cât era preconizat inițial pentru 2025.

Deci a fost un fel de scamatorie bugetară care acum își arată consecințele negative. Da, probabil acum se dau mai mulți bani pentru pensii și salarii pentru că acolo este o urgență și pentru investițiile urgente”, a conchis Adrian Negrescu.