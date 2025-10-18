Record în Mureș. Un sătean a scos în fața porții un dovleac de 220 de kilograme și acum toată lumea se oprește să facă poze cu el

Un sătean a scos în fața porții un dovleac de 220 de kilograme și acum toată lumea se oprește să facă poze cu el. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Un dovleac care cântărește cât un porc Bazna este atracția principală a toamnei la Murgești, în județul Mureș. Kilyen Károly a reușit, cu multă apă și muncă pe măsură, să crească un bostan de 220 de kilograme. L-a expus în poarta casei, ca să-l vadă toată lumea, iar curioșii se opresc și se fotografiază cu el.

Proprietarul povestește: „Zilnic și fetele, și nevasta, și eu, și nepotul… toată lumea avea grijă de el. Asta necesită foarte multă apă. Eu zic că peste 500 de litri pe zi am băgat în el ca să crească așa de mare.”

Sămânța de dovleac a fost plantată în luna martie. Munca a fost multă și constantă, iar bostanul a primit îngrijirea de care avea nevoie, spune proprietarul. „Am avut trei plante puse și numai una am reușit… că la ceilalți n-a făcut. Cred că pământul a fost de vină, că n-am pus în același loc, am pus în alte părți, și numai acest dovleac a crescut așa de mare. În folie am plantat sămânța în martie și acolo a crescut până au trecut înghețurile, că n-am putut pune afară pe pământ. Și din mai, cam așa, de la mijlocul lui mai… Se opresc aicea TIR-urile cum se circulă pe autostradă, aproape toți, toți, toți s-au oprit.”

Cu ajutorul vecinilor, dovleacul a fost scos din grădină și adus în poartă, unde a fost pus pe un podium din lemn. Acum, este punctul de atracție al satului.

În piață, dovlecii comestibili se găsesc la 5 lei kilogramul, iar cei ornamentali la 15 lei.