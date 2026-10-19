Marco Rubio avertizează că există un risc „foarte real” ca războiul din Ucraina să se extindă într-o altă țară

Secretarul de stat american, Marco Rubio. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, luni, că există un risc „foarte real” de escaladare și extindere a războiului dintre Ucraina și Rusia într-o altă ţară, „din cauza unui atac de sabotaj eşuat, din cauza dronelor care sunt lovite de războiul electronic şi ajung să zboare într-o ţară vecină”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Marco Rubio a ajuns, duminică seară, la Samarkand pentru a se întâlni cu oficiali ai grupului C5+1, care reuneşte Statele Unite şi fostele state sovietice Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Turkmenistan. Trump a găzduit o reuniune cu liderii C5 la Casa Albă în noiembrie anul trecut.

„Nu vedem nimic bun ieşind din acest război. Vedem numeroase dezavantaje, inclusiv riscul foarte real de escaladare şi extindere într-o altă ţară din cauza unui atac de sabotaj eşuat, din cauza dronelor care sunt lovite de războiul electronic şi ajung să zboare într-o ţară vecină”, a avertizat Marco Rubio.

În plus, secretarul de stat a afirmat că nu a existat „niciun fel de pauză” în partajarea informaţiilor cu Kievul, în timp ce l-a îndemnat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se „concentreze” pentru a „pune capăt războiului”.

„Nu ştiu de unde scoate toate acestea sau de ce le împărtăşeşte presei. Ar trebui să îl întrebaţi. Nu a existat nicio pauză”, a declarat Marco Rubio, comentând o declaraţie a lui Zelenski potrivit căreia Statele Unite au reluat partajarea informaţiilor cu Ucraina după o întrerupere.

„Pe ceea ce trebuie să se concentreze (...) este să pună capăt războiului”, a subliniat Marco Rubio.

Reuters scrie că secretarul de stat american Marco Rubio le-a declarat jurnaliştilor la Samarkand că ambele ţări, Ucraina şi Rusia, ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului.

Întrebat despre o posibilă întâlnire între preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele chinez Xi Jinping pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani, Rubio a răspuns că „au existat discuţii despre o întâlnire”.

„Nu ştiu dacă s-a stabilit definitiv, dar preşedintele a fost clar. Ar vrea ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să se încheie”, a spus el.

SUA au încercat să medieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar Trump a încheiat între timp un acord de import de motorină cu Rusia şi a ridicat unele sancţiuni împotriva Moscovei, măsuri despre care a spus că ar trebui să ţină Kremlinul la masa negocierilor.

Aceste decizii au fost criticate de Zelenski.

În cel mai recent caz, două drone au intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României și au fost doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre. Potrivit MApN, cele două ținte neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele au detectat un grup de ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest.

Ulterior, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, duminică, că dronele aveau motor turbo-propulsor și zburau cu 450 km/h. „Este pentru prima dată când astfel de drone, cel mai probabil de proveniență rusească, sunt doborâte în România”, a adăugat ministrul interimar al Apărării.