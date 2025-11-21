Avertismentul șefei Băncii Centrale Europene: UE e dependentă de „țări terțe” pentru securitatea noastră și pentru materiale critice

2 minute de citit Publicat la 22:43 21 Noi 2025 Modificat la 22:43 21 Noi 2025

O soluție propusă de Lagarde pentru redresare a fost reducerea barierelor în calea comerțului cu servicii și bunuri între țările UE. Foto: Getty Images

Economia Europei este „orientată spre o lume care se află pe cale de dispariție”, a avertizat Christine Lagarde. Șefa Băncii Centrale Europene (BCE) a atras atenția că Uniunea Europeană are nevoie de reforme pentru a stimula creșterea economică. Christine Lagarde a subliniat că, în acest moment, economia UE este dependentă de „țări terțe” atât în ceea ce privește securitatea blocului comunitar, cât și pentru aprovizionarea cu materiale critice, relatează The Guardian.

Președinta BCE a semnalat că dependența UE de comerțul internațional a lăsat-o vulnerabilă, deoarece partenerii majori s-au îndepărtat de comerțul care a îmbogățit exportatorii blocului comunitar.

Donald Trump a condus o mișcare globală către protecționism și împotriva globalizării, impunând tarife ridicate aproape fiecărui partener comercial. În paralel, China și-a folosit dominația în producția anumitor materiale și produse critice pentru a exercita presiune.

Lagarde a subliniat că Europa este vulnerabilă din cauza unei „dependențe de țări terțe pentru securitatea noastră și pentru aprovizionarea cu materii prime critice”. Ea a notat controlul Chinei asupra furnizării de metale din pământuri rare, esențiale în motoarele electrice și turbinele eoliene, precum și „punctul critic” al cipurilor de putere fabricate de Nexperia în China, care amenința să paralizeze producția în întreaga industrie auto globală.

Șefa BCE a făcut aceste declarații la Congresul Bancar European de la Frankfurt, Germania. Lagarde a criticat Europa pentru că nu a reușit să vină cu soluții la propriile probleme care o macină. În schimb, decidenții politici au permis ca aceste vulnerabilități să „erodeze creșterea în liniște, pe măsură ce fiecare nou șoc ne împinge pe o traiectorie ușor mai joasă”.

„Piața noastră internă a stagnat, mai ales în domeniile care vor modela dezvoltarea viitoare, precum tehnologia digitală și inteligența artificială, dar și în domeniile care o vor finanța, cum ar fi piețele de capital”, a afirmat ea.

Europa se confruntă, de asemenea, cu un „cerc vicios” în care proprii investitori alocă bani în acțiuni americane, ajutând economia americană să avanseze mai rapid decât UE, ceea ce duce la „o productivitate stagnată acasă și o dependență tot mai mare de alții”, a spus ea.

Lagarde a evidențiat totuși și câteva puncte forte europene: piața muncii rezistentă, investițiile digitale în creștere și cheltuielile guvernamentale, în special pentru apărare ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, care au contrabalansat contracția economică.

O soluție propusă de Lagarde pentru redresare a fost reducerea barierelor în calea comerțului cu servicii și bunuri între țările UE. Conform unei analize a BCE, aceste bariere sunt echivalente cu un tarif de 100% la servicii și de 65% la bunuri. Reducerea acestor bariere la același nivel ca în Olanda, o economie relativ deschisă, ar compensa integral pierderile cauzate de tarifele SUA, a apreciat ea.

Ea a solicitat recunoașterea reciprocă a companiilor reglementate, permițându-le să vândă în toată Europa odată ce au fost autorizate de către orice stat membru. De asemenea, a spus că UE ar trebui să adopte votul cu majoritate calificată în privința fiscalității, împiedicând astfel situații în care un singur stat membru să poată bloca schimbările.

Președinta BCE a argumentat că beneficiile ar include permiterea armonizării TVA-ului, facilitând accesul companiilor europene mai mici pe întreaga piață a UE fără a fi nevoite să se conformeze la 27 de regimuri fiscale diferite.