F1: Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa pentru Marele Premiu al Qatarului

<1 minut de citit Publicat la 21:23 28 Noi 2025 Modificat la 21:23 28 Noi 2025

Piastri a fost și cel mai rapid în singura sesiune de antrenamente libere / Foto: Getty Images

Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) va pleca din pole position pentru cursa sprint din Qatar. George Russell va pleca de pe poziţia a doua, iar Lando Norris ocupă locul al treilea.

George Russell va pleca de pe poziţia a doua pentru Mercedes, iar Fernando Alonso de la Aston Martin s-a calificat pe locul patru.

De asemenea, tot vineri, Piastri a fost cel mai rapid în singura sesiune de antrenamente libere de vineri înaintea Marelui Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului de Formula 1, unde coechipierul său britanic Lando Norris, clasat pe locul doi în sesiune.

În campionat, Norris are un avans de 24 de puncte faţă de Verstappen şi Piastri, cei doi rivali ai săi în cursa pentru titlu, care sunt la egalitate, în timp ce un maxim de 33 de puncte (faţă de cele 25 obişnuite) poate fi câştigat datorită ultimei dintre cele şase curse sprint ale sezonului, care are loc sâmbătă şi modifică desfăşurarea weekendului.