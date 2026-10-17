Fenomenul El Nino a provocat o invazie de specii exotice pe plajele din California. Aproape de țărm au ajuns și rechinul-balenă

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El Nino, neobișnuit de puternic în acest an, provoacă nu doar fenomene meteorologice extreme, ci dă peste cap și comportamentul animalelor marine. Pești și animale marine din specii exotice au început să apară pe țărmurile statului american California, relatează The Straits Times. Pentru prima dată, o specie de țestoase marine și-au făcut cuiburi pe plajele din statul american. Pe lista vizitatorilor neobișnuiți se află, de asemenea, și peștii zburători și diavoli de mare.

O specie de pește, longfin bigeye fish sau cookeolus japonicus, a apărut în California pentru prima dată în luna septembrie. Tot atunci, pentru prima dată, țestoasele marine au cuibărit în premieră pe plajele din statul american. De asemenea, un șarpe de apă veninos a ajuns la țărm și rechini-balenă și rechini-ciocan au fost văzuți înotând în apropierea coastei.

Apariția acestor specii exotice este asociată cu fenomenul El Nino, de o intensitate record în acest an. Acest fenomen natural, care se produce o dată la câțiva ani, aduce ape oceanice calde mai departe spre nord, împreună cu specii tropicale, oferind Californiei un spectacol vizual impresionant, devenit tot mai evident odată cu apariția dronelor și a tehnologiei video.

„Există un fel de efervescență în jurul acestui fenomen. Cu siguranță, pescarii sunt încântați. Sunt la fel de interesat ca oricine altcineva. Sunt vremuri neobișnuite”, a declarat Nate Jaros, vicepreședintele pentru îngrijirea animalelor de la Aquarium of the Pacific din Long Beach.

Pe lista vizitatorilor neobișnuiți se află și peștii zburători și diavoli de mare.

California fusese deja afectată de un val de căldură marin neobișnuit înainte de apariția fenomenului. De asemenea, El Nino a coincis în acest an și cu o serie de uragane care au măturat estul Pacificului, alimentând creșterea nivelului mării și formarea unor valuri mari, care au distrus locuințe și au îndepărtat nisipul de pe unele plaje din sudul Californiei.

În perspectiva altor efecte care ar putea apărea în această iarnă, California a declarat stare de urgență.

Totuși, apariția acestor specii exotice s-a dovedit extrem de profitabilă pentru afaceri precum Dana Wharf Sportfishing & Whale Watching. Co-proprietara Donna Kalez a spus că pescarii au prins 5.000 de pești din specia tonului cu înotătoare galbene în 2026.

De asemenea, aceștia au prins pești wahoo și doradă, cunoscuți și sub numele de mahi-mahi, pești verzi cu capul bont, a căror formă amintește de un buldozer.

„Dorada este foarte spectaculoasă deoarece sunt o specie foarte acrobatică, așa că sar pur și simplu din apă. Îi prindem în apropierea aglomerărilor plutitoare de alge kelp, iar asta este o experiență extraordinară”, a spus Kalez.

Oamenii de știință cred că condițiile oceanice vor reveni în mare parte la normal după ce trece El Nino, un fenomen natural care precede schimbarea climatică provocată de om.

Potrivit experților, cele mai mari efecte negative pe termen scurt ar putea afecta pădurile de kelp, care se dezvoltă în ape mai reci și sunt habitat pentru numeroase specii.

„Este benefic pentru unii rechini și probabil dăunător pentru alții. Pentru animalele care nu se pot deplasa, problema este mai gravă, nu-i așa? Majoritatea rechinilor se pot deplasa pe distanțe mari. Ei pot pur și simplu să plece în altă parte”, a declarat Chris Lowe, directorul Shark Lab din cadrul California State University, Long Beach.

De exemplu, șarpele de mare cu abdomenul galben are colți veninoși, dar nu se poate deplasa în apă la fel ca un rechin de mari dimensiuni. În septembrie, când un exemplar care părea bolnav a ajuns la țărm în comitatul Orange, o persoană aflată pe plajă a folosit o frunză de palmier pentru a-l ridica de pe nisip și a-l arunca înapoi în mare.

În California au fost confirmate doar șase sau șapte apariții ale acestei specii, a declarat William Ludt, curator asociat al secției de ihtiologie de la Muzeul de Istorie Naturală din comitatul Los Angeles. Ultima apariție confirmată a avut loc în timpul fenomenului El Niño din 2015–2016, a precizat el.

Rechini exotici, precum rechinul-balenă, un gigant blând și cel mai mare pește de pe Pământ, și rechinii-ciocan, cu aspect mai amenințător, ajung în apele Californiei în timpul fenomenului El Nino. Ambele specii au fost observate recent. Lowe a declarat că, în Golful Santa Monica, a reapărut o zonă de reproducere a rechinului alb, pentru prima dată din 2011. Acolo, exemplarele tinere înoată și se joacă fără să deranjeze oamenii.

Ludt a spus că specia de pește longfin bigeye, al cărei nume descrie aspectul său, a fost înregistrată pentru prima dată în California în 2026, după ce un pescar a prins un exemplar la debarcaderul Venice Fishing Pier din Los Angeles.

În septembrie, au fost descoperite două cuiburi de țestoasă marină din specia Lepidochelys olivacea pe două plaje din comitatul Orange. Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA, asta reprezintă o premieră pe coasta de vest a Statelor Unite.

Autoritățile au declarat că primul cuib a fost descoperit de o persoană aflată pe plajă, în Seal Beach, pe 16 septembrie, iar al doilea, de salvamarii din orașul învecinat Huntington Beach, trei zile mai târziu.

Este posibil să apară și alte specii noi. „Fenomenul nu s-a încheiat încă. Este în plină desfășurare”, a declarat Ludt.