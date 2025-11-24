Cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe din ţară. Rafalele de vânt vor atinge până la 110 kilometri pe oră

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt puternic pentru mai multe zone din ţară, valabil între 25 noiembrie, ora 03:00 şi 26 noiembrie, ora 08:00. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt vor atinge până la 110 kilometri pe oră.

Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de până la 55-65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50-55 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70-80 km/h și la altitudini de peste 1.700 m vor atinge 90-.110 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Totuşi, vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai scăzute, precipitaţii locale, predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 30 noiembrie 2025.