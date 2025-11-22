Colapsul vortexului polar a început, avertizează meteorologii. Regiunile afectate de viscol și zăpezi abundente

3 minute de citit Publicat la 16:56 22 Noi 2025 Modificat la 21:10 22 Noi 2025

Cele mai recente date privind încălzirea stratosferică și colapsul Vortexului Polar indică frig și zăpadă. FOTO: Colaj Severe Weather/Getty Images

Colapsul vortexului polar a început, pe fondul încălzirii stratosferice bruște. Ultimele prognoze arată că acest fenomen va aduce vreme rece și ninsori în mai multe zone din Statele Unite, Canada și Europa, potrivit unei analize publicată sâmbătă de Severe Weather Europe.

Un Vortex Polar puternic blochează aerul rece în regiunile polare, creând o iarnă blândă. Dar când Vortexul Polar este perturbat sau colapsat, aerul rece poate scăpa, dezlănțuind episoade de iarnă autentică la latitudinile medii, cu viscol și ninsori abundente.

Cele mai recente date privind încălzirea stratosferică și colapsul Vortexului Polar indică frig și zăpadă în Statele Unite, Canada și, de asemenea, în Europa, generând o schimbare semnificativă a tiparului lunii decembrie, potrivit sursei citate.

În aceste condiții șansele să existe un strat consistent de zăpadă de sărbători cresc semnificativ.

Ce este Vortexul Polar și cum poate influența iernile

Vortexul Polar este o zonă extinsă de joasă presiune, care acționează ca un „zid” rotativ în jurul regiunilor polare, blocând practic aerul polar rece în interiorul acestei regiuni.

Un Vortex Polar puternic (stabil) înseamnă o circulație polară puternică. Aceasta blochează aerul mai rece în regiunile polare, împiedicându-i evadarea. Drept urmare, se creează condiții de iarnă mai blânde pentru majoritatea zonelor din Statele Unite, Europa și alte zone de la latitudini medii.

Al doilea tipar este un colaps complet al Vortexului Polar. Un Vortex Polar perturbat are mult mai multe dificultăți în a reține aerul rece, care acum poate scăpa cu ușurință din regiunile polare în Statele Unite și alte regiuni de la latitudini medii.

Cele mai recente analize indică începutul perturbării Vortexului Polar

Cele mai recente analize arată că Vortexul Polar începe deja să se deformeze.

“De obicei, ar trebui să aibă o formă circulară uniformă, dar se poate observa cum o zonă de înaltă presiune îl împinge în afară și îi modifică structura. Temperaturile cresc și în zona din jurul miezului rece.

De obicei, miezul rece al Vortexului Polar ar trebui să acopere o suprafață mare, centrată deasupra Polului Nord. Dar, pe măsură ce întreaga masă a Vortexului Polar este deplasată, temperaturile sunt mult mai mari decât în mod normal în regiunile polare”, se precizează în analiza Severe Weather Europe.

În acest context, toate prognozele indică o slăbire semnificativă a Vortexului Polar în următoarele două săptămâni.

Un pol blocat înseamnă un curent cu jet slăbit și sisteme de joasă presiune din estul Statelor Unite peste Atlanticul de Nord și în Europa. Acest lucru ajută la deblocarea aerului rece din Arctica, trimițându-l către Statele Unite, Canada, Europa și alte latitudini medii.

Meteorologii au putut observa cum nucleul Vortexului Polar se rotește în sens invers acelor de ceasornic, ceea ce înseamnă un flux puternic spre nord din Arctica în Canada și Statele Unite. În același timp, aduce un flux spre sud-vest în îndepărtatul Atlantic de Nord.

Europa va fi afectată treptat de efectele colapsului Vortexului Polar

Această evoluție plasează principala regiune de impact în America de Nord pentru moment.

“Prognoza de temperatură pentru prima săptămână a lunii decembrie indică o potențială erupție puternică de aer rece (polar) în nordul, centrul și nord-estul Statelor Unite. Acest lucru se potrivește exact cu modelul de presiune de mai sus, nucleul inferior al Vortexului Polar acționând ca o „pompă” pentru aerul rece în Statele Unite.

Putem considera acest lucru ca un alt semn pozitiv al unei bune șanse de o sărbătoare de Crăciun cu zăpadă”, mai precizează sursa citată.

Prezența nucleului Vortexului Polar deasupra Americii de Nord nu este foarte favorabilă pentru zăpadă în Europa, cel puțin la începutul lunii decembrie. Aceasta provoacă o tendință spre o presiune mai mare și un flux mai blând spre sud-vest. Prin urmare, prognoza pentru Europa, pentru începutul lunii decembrie arată un început de lună destul de cald.

Meteorologii estimează că din a doua săptămână a lunii decembrie, putem asista la o schimbare semnificativă a vremii. Cu o anomalie de presiune înaltă mai la nord și un sistem de presiune joasă deasupra sudului, acest lucru determină condiții de presiune negativă puternică, permițând un flux de aer rece spre est deasupra Europei.

Amintim că directorul ANM, Elena Mateescu, a precizat pentru Antena 3 CNN, că debutul iernii în România, conform datelor de la acest moment, va fi mai cald decât în mod obișnuit. "Acest lucru nu surprinde, pentru că deja statistica anilor anterior a arătat că iernile în general în medie în țara noastră sunt mai blânde". Ea a precizat însă că nu vor lipsi episoade de iarnă autentică, cu viscol și un strat consistent de zăpadă.