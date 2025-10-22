Alexandru Rogobete: „E de noaptea minții că DSP a autorizat ani de zile spitalul privat din Constanța, deși apare în acte ca hotel”

Inspectorii Ministerului Sănătății au constatat că în secția de terapie intensivă nu există circuite și filtre speciale pentru pacienți, personal sau vizitatori, așa cum prevede legea. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că este „de noaptea minții” faptul că Direcția de Sănătate Publică (DSP) din Constanța a emis, timp de 15 ani la rând, autorizație de funcționare pentru spitalul privat unde a murit o femeie la scurt timp după ce a născut, deși unitatea sanitară figurează în acte drept hotel. Alexandru Rogobete a spus că „cheia succesului” acestui spital privat, atât de lăudat de creatoare de conținut pe rețelele sociale, a fost la DSP, care i-a permis să funcționeze în ciuda unor nereguli evidente.

Corpul de Control al ministrului Sănătății a scos la iveală nereguli grave la spitalul din Constanța unde o polițistă a murit la scurt timp după ce a dat naștere. Raportul arată că secția de ATI era o improvizație, care a pus viața în pericol pentru numeroși pacienți. Ministrul Sănătății a declarat la Antena 3 CNN că DSP a emis autorizație de funcționare „ilegal” pentru acest spital ani de zile.

„Sper ca DNA să răspundă rapid și să vină cu clarificări în această situație. Este de noaptea minții ca timp de ani de zile, nu vorbim de un aviz sau două, de un an sau de doi, vorbim de ani de zile, din 2009 practic, DSP în fiecare reavizează și reautorizează funcționarea acestei unități sanitare private deși imobilul în care are loc activitatea medicală are ca destinație hotel.

Anul trecut, Primăria din Constanța a emis o autorizație de construcție pentru reabilitarea, mă rog, extinderea, modificarea infrastructurii acelui imobil, cu solicitarea de schimbare a destinației din hotel în unitate sanitară, dar în momentul de față, azi, lucrările sunt în desfășurare și el în continuare apare în acte ca hotel.

Nu înțeleg cum s-a emis această autorizație sanitară de funcționare. Este clar emisă într-un mod ilegal. Pe lângă situația patrimonială a imobilului, discutăm aici de o serie de probleme și de lipsuri importante în blocul operator și în așa numita secție de ATI, acea improvizație care nu respectă nicio reglementare care stă la baza pentru obținerea avizului de funcționare”, a spus ministrul Sănătății.

Întrebat dacă spitalul a putut funcționa fără să fie deranjat deoarece un medic de la spitalul județean din Constanța este unul dintre principalii acționari, Alexandru Rogobete a spus că situația este „mai gravă”.

„E mai grav decât atât. Acolo cheia succesului a fost conducerea Direcției de Sănătate Publică din Constanța, care a emis aceste avize și care le-a reautorizat ani la rând”, a spus ministrul.

Ministrul Sănătății a adăugat că directorul DSP Constanța este al treilea pe care îl demite de când și-a preluat mandatul și are în vedere reorganziarea Direcțiilor de Sănătate Publică din toată țara.

„În ultimele luni am avut astfel de situații, cred că e al treilea director DSP pe care îl demit. Am spus public de două săptămâni că e absolut necesară o reorganizare și o regândire a modului în care funcționează DSP-urile.

Am început de săptămâna trecută la Ministerul Sănătății, colegii mei de la Corpul de Control și de la Inspecția Sanitară de stat lucrează la o nouă metodologie pentru obținerea acestor avize de funcționare și în paralel STS s-a oferit să ne ajute cu o platformă digitală pentru un supracontrol al modului în care sunt eliberate avizele de funcționare.

Viziunea pe care o am acum e ca Inspecția sanitară de stat să intre în subordinea Inspecției naționale de stat”, a spus Rogobete.

Ministrul Alexandru Rogobete a adăugat că până la jumătatea lunii noiembrie vor fi finalizate controalele la toate clinicile private din țară, care au cel puțin o sală de operații, controale care nu s-au mai făcut de peste 20 de ani.

„Vom trage niște concluzii și sper eu că în urma acestui raport vom avea o viziune clară asupra reglementărilor care sunt necesare. Am un gust amar și sunt revoltat când văd că în unitățile sanitare se întâmplă acese lucruri și nu se mai opresc”, a conchis ministrul.