Aliații AUR din Europa atacă românii din Diaspora, George Simion tace. Cum explică Petrișor Peiu lipsa de reacție: „E plecat din țară”

3 minute de citit Publicat la 12:09 05 Noi 2026 Modificat la 12:10 05 Noi 2026

Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat de ce președintele partidului, George Simion, nu a reacționat după criticile dure ale șefei AfD, Alice Weidel, care a spus că românii din Germania „jefuiesc sistemul social”. „Dânsul e plecat din țară”, a spus Peiu, la Antena 3 CNN, subliniind că „să vii să critici o întreagă minoritate, o comunitate, e un act deplasat”. El a mai spus, întrebat de declarațiile lui Dan Tanasă la adresa livratorilor asiatici, că „a avut o cu totul altă abordare”.

„Păi, nu cred că tace. Dânsul este plecat din țară, așa cum ați spus, dar au reacționat mulți dintre ai noștri, inclusiv eu am reacționat.

Și cum vedeți această declarație? Cum vede AUR declarația? Pentru că la nivel european sunteți cumva parteneri cu AfD-ul din Germania, nu?

Nu, dânșii sunt în alt partid european. Declarația este, am spus, un neadevăr, o nedreptate și, în același timp, este o formă de ridicol politic, având în vedere că domnia sa trăiește într-un parteneriat cu o doamnă sri lankeză. Să vii să critici o întreagă minoritate, o întreagă comunitate este un act deplasat”, a spus Peiu.

Întrebat de declaraţiile lui Dan Tanasă, care a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare împotriva muncitorilor străini din Africa şi Asia, care vin în România, Peiu a spus că „este altceva decât să-i acuzi că au comis o infracțiune”.

„Domnul Tanasă nu e acuzat că a comis o infracțiune, nu e acuzat de vreo infracțiune. A făcut apel la români să nu cumpere de la livratori străini, ceea ce este altceva decât să-i acuzi că au comis o infracțiune. Jaful este o infracțiune, este o infracțiune.

Dar și dacă s-ar fi referit în acești termeni, că românii sunt murdari sau ce a mai spus domnul Tanasă despre cetățenii asiatici din România...

Domnul Tanasă, repet, a avut o cu totul altă abordare. Doamna Weidel acuză o întreagă comunitate, 1.000.000 de oameni, de jaf, ceea ce este inacceptabil. Una este să îl acuzi pe Ionescu sau Popescu, care comit infracțiuni, și asta e, și alta este să acuzi 1.000.000 de oameni doar pentru că au o anumită naționalitate”, a adăugat el.

Alice Weidel, șefa partidului german de extremă dreapta AfD, a lansat un atac dur și direct la migranții români. Într-un mesaj postat pe X, la finalul lunii octombrie, Weidel i-a acuzat că „jefuiesc sistemul social”. Pe lângă mesaj, ea a distribuit și un documentar despre migranții români.

Ulterior, Dominic Fritz i-a cerut să își prezinte scuze pentru declarații, spunând că „mii de medici români trag din greu în clinicile germane, şi cine credeţi că le-a plătit pregătirea”?

„Exact, contribuabilul român. Iar când alegătorii dumneavoastră, doamnă Weidel, vor avea nevoie de îngrijire, şansele sunt destul de mari ca de ei să aibă grijă o femeie din România”, a transmis acesta.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a criticat și el dur declarațiile liderei partidului german de extremă dreapta, spunând că „există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări”.

Bolojan a calificat afirmațiile drept „inacceptabile” și a subliniat că sutele de mii de români care trăiesc în Germania muncesc, plătesc taxe și contribuie la economia germană.

La o zi după declarațiile lui Weidel, un lider extremist din Italia, care militează pentru expulzarea străinilor și apare și în dosarul lui Călin Georgescu, a vorbit chiar în română într-un interviu, despre planurile sale de „remigrație”.

Roberto Vannacci, un general în rezervă, care ar putea juca un rol important la alegerile din 2027, a spus, într-un videoclip publicat de blogger-ul Lazza Ramo, pe Instagram, că migranții români „sunt o resursă precum toți cetățenii străini care vin în Italia să muncească, nu să facă pe criminalii”.

Soţia politicianului italian este din ţara noastră şi l-a învăţat română, însă acesta nu renunţă la atitudinea ostilă faţă de migranţi.