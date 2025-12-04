Ciprian Ciucu: Sectorul 6 va avea primul spital public de stat din București construit după Revoluție

Ciprian Ciucu anunță construcția primului spital public de stat din București construit după Revoluție / Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei și primarul Sectorului 6, a anunțat, joi, finalizarea procedurii de atribuire a contractului pentru construcția primului spital public de stat din București construit după Revoluție. Spitalul va fi ridicat pe Bulevardul Timișoara, între cartierele Drumul Taberei și Militari, și va avea o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați.

„Sunt bucuros să anunț astăzi finalizarea procedurii de atribuire pentru executarea lucrărilor spitalului din Sectorul 6, procedura de atribuire și execuție pentru spitalul din Sectorul 6. Este cel mai important proiect al Primăriei Sectorului 6 și suntem la finalul unui ciclu care a durat foarte mult, un ciclu prin care, în sfârșit, am ajuns în acest moment.

Este vorba despre un spital care va fi construit aici, pe acest teren. Ne aflăm pe bulevardul Timișoara, între două cartiere foarte mari, foarte dense, între cartierul Drumul Taberei și cartierul Militari. Zona de vest a orașului nostru nu are acces suficient la servicii medicale. Și, în sfârșit, astăzi putem să anunțăm că am finalizat procedura de atribuire a contractului pentru proiectare și execuție. Proiectarea va dura un an de zile, iar execuția va dura aproximativ trei ani de zile. Este un preț extrem de important. Este vorba despre primul spital public de stat ca entitate independentă, nu ca un alt corp de spital construit că așa s-au mai construit, dar este primul spital public de stat care se construiește în București după Revoluție”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, proiectul va beneficia de finanțare prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și un grant de 2 milioane de euro din partea Comisiei Europene.

„Este un proiect matur, un proiect care deja beneficiază de finanțare din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei și pentru care am obținut și un grant de 2 milioane de euro din partea Comisiei Europene tot prin aceeași bancă și pot să vă spun că pentru acești bani practic garantează direct Comisia Europeană prin facilitatea InvestEU Suntem singura primărie din România care beneficiază de această facilitate InvestEU. Aș vrea să vă dau câteva detalii despre acest proiect important.

Spitalul va avea o suprafață totală de aproximativ 33 de metri pătraț, atât are terenul, dintre care 15 mii de metri pătrați va avea suprafața spitalului.

Ca să ajungem aici a fost nevoie să mutăm utilitățile, am îngropat firele de înaltă tensiune, am deviat conducta de gaz. Este un proiect matur pentru că deja are studiul de fezabilitate votat deja. Toate documentele de urbanism sunt puse în regulă. Singurul lucru care mai trebuie făcut este să fie semnat contractul cu câștigătorul și vom da drumul la treabă”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.