Dan Dungaciu confirmă că AUR are „discuții” cu PSD, PNL „și cu USR”. „Toată lumea ne caută acum”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Hepta

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a confirmat marți, în direct la Antena 3 CNN, că partidul „poartă discuții cu PSD, PNL și cu USR”. „Toată lumea ne caută. Sunt discuții în care nu se cere neapărat ceva explicit, ci se sugerează sau ni se cere părerea privind anumite situații politice”, a spus el.

„Discuția este despre cum poate AUR să sprijine pe unii sau pe alții. Există discuții, dar nu au finalitatea pe care o speră sau o cred cei care ne solicită că o vor avea. PSD, sigur, vorbește despre multe, dar nu suntem foarte convinși că va depune moțiune de cenzură.

Noi nu vom depune moțiune decât atunci când am anunțat. Dacă vom ajunge la o moțiune a PSD, vom vedea atunci, vom negocia, deci lucrurile se vor întâmpla după o negociere. Nu suntem în acel moment și nu știm de nicio moțiune de cenzură din partea PSD”, a spus el.

„Există discuții și cu PNL privind votul, dar nu s-a pus problema susținerii unui guvern minoritar. Am anunțat de la început că nu vom face asta. Nu susținem nicio formă de guvern minoritar în România. Nu se pune această problemă, în niciun caz.

Avem discuții cu PSD, PNL și USR. Toată lumea ne caută. Sunt discuții în care nu se cere neapărat ceva explicit, ci se sugerează sau ni se cere părerea privind anumite situații politice”, a mai afirmat el.

PSD și-a retras, luni, sprijinul pentru premierul liberal Ilie Bolojan, iar miniștrii social-democrați ar urma să demisioneze miercuri sau joi.

Nicușor Dan a convocat, pe rând, partidele la consultări, marți, pentru a găsi o soluție.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că începând chiar de astăzi va da startul negocierilor pentru un guvern minoritar cu USR, UDMR și cu grupul minorităților. Prim-ministrul nu a spus categoric dacă va negocia pe viitor și cu parlamentarii din Opoziție, dar a lăsat de înțeles că va purta discuții pentru ca o eventuală moțiune de cenzură împotriva sa să nu treacă.